Armata rusă continuă presiunea militară în apropiere de orașul Pokrovsk, din regiunea Donețk. Aceasta încearcă să extindă ofensiva prin trimiterea de rezerve și folosirea tacticilor de infiltrare.

Informația a fost transmisă luni de comandantul suprem al forțelor armate ucrainene, Oleksandr Syrskyi, scrie Kyiv Independent.

Declarația a fost făcută după o deplasare în zonă, unde oficialul ucrainean a avut discuții cu comandanții unităților aflate pe linia frontului.

Trupele rusești au continuat să înainteze spre nordul orașului Pokrovsk și au obținut unele câștiguri limitate, potrivit datelor din surse deschise de monitorizare a frontului.

În aceeași perioadă, armata ucraineană a desfășurat operațiuni în zonele mai puțin populate din nordul orașului. Din acest motiv, Pokrovsk rămâne un punct de conflict, la mai bine de trei luni după ce președintele Vladimir Putin a susținut că orașul ar fi țintă.

Oleksandr Syrskyi a precizat că, doar în zona Pokrovsk, au avut loc aproximativ 400 de confruntări armate în ultima săptămână.

„Sarcina noastră principală este să provocăm pierderi maxime inamicului, să îi distrugem rezervele și să îi reducem în mod constant potențialul ofensiv”, a transmis acesta.

În anul 2025, Pokrovsk a reprezentat cea mai activă zonă de pe front. Orașul industrial a blocat înaintarea Rusiei în regiunea Donețk timp de peste un an

La finalul toamnei, forțele rusești au preluat controlul asupra unei mari părți a localității.

În prezent, capacitatea Ucrainei de a întări pozițiile defensive din nord-vestul orașului rămâne nesigură. Ofensiva rusească în regiunea Donețk aflată sub control ucrainean ar putea deveni mai intensă în lunile următoare.