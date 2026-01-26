Prima pagină » Știri externe » Rusia intensifică atacurile la Pokrovsk în regiunea Donețk, avertizează comandantul forțelor armate

Rusia intensifică atacurile la Pokrovsk în regiunea Donețk, avertizează comandantul forțelor armate

Rusia continuă atacurile în zona orașului Pokrovsk, din regiunea Donețk. Armata ucraineană încearcă să slăbească ofensiva rusă.
Rusia intensifică atacurile la Pokrovsk în regiunea Donețk, avertizează comandantul forțelor armate
Nițu Maria
26 ian. 2026, 14:41, Știri externe

Armata rusă continuă presiunea militară în apropiere de orașul Pokrovsk, din regiunea Donețk. Aceasta încearcă să extindă ofensiva prin trimiterea de rezerve și folosirea tacticilor de infiltrare.

Informația a fost transmisă luni de comandantul suprem al forțelor armate ucrainene, Oleksandr Syrskyi, scrie Kyiv Independent.

Declarația a fost făcută după o deplasare în zonă, unde oficialul ucrainean a avut discuții cu comandanții unităților aflate pe linia frontului.

Trupele rusești au continuat să înainteze spre nordul orașului Pokrovsk și au obținut unele câștiguri limitate, potrivit datelor din surse deschise de monitorizare a frontului.

În aceeași perioadă, armata ucraineană a desfășurat operațiuni în zonele mai puțin populate din nordul orașului. Din acest motiv, Pokrovsk rămâne un punct de conflict, la mai bine de trei luni după ce președintele Vladimir Putin a susținut că orașul ar fi țintă.

Oleksandr Syrskyi a precizat că, doar în zona Pokrovsk, au avut loc aproximativ 400 de confruntări armate în ultima săptămână.

„Sarcina noastră principală este să provocăm pierderi maxime inamicului, să îi distrugem rezervele și să îi reducem în mod constant potențialul ofensiv”, a transmis acesta.

În anul 2025, Pokrovsk a reprezentat cea mai activă zonă de pe front. Orașul industrial a blocat înaintarea Rusiei în regiunea Donețk timp de peste un an

La finalul toamnei, forțele rusești au preluat controlul asupra unei mari părți a localității.

În prezent, capacitatea Ucrainei de a întări pozițiile defensive din nord-vestul orașului rămâne nesigură. Ofensiva rusească în regiunea Donețk aflată sub control ucrainean ar putea deveni mai intensă în lunile următoare.

Recomandarea video

Cine era Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat mortal de agenții federali în Minneapolis
G4Media
Încă o provocare pentru Rusia. Ar putea fi forțată să renunțe la baza din nordul Siriei, dar păstrează două puncte cheie. „Baza navală din Tartus și baza aeriană de la Khmeimim sunt centre vitale”
Gandul
Ce a făcut Ioniță de la Clejani, cu doar câteva minute înainte să se prăbușească. Imaginile care au prevestit 'nenorocirea'
Cancan
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport
Rusia a numit primele trei țări pe care le-ar lovi cu arme nucleare dacă conflictul din Ucraina ia amploare: „Pentru a aduce Europa la rațiune”
Libertatea
Boala care poate evolua în tăcere înainte să dea semne. Ce teste să faci anual să o depistezi în stadii incipiente
CSID
Drone, roboți și vehicule de luptă autonome, în România. NATO pregătește „zone automatizate” de apărare
Promotor