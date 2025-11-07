Cazul arbitrilor acuzați de pariuri ilegale: Încă 18 persoane reținute în Turcia în cadrul investigațiilor

Aceste rețineri vin la o săptămână după ce Federația Turcă de Fotbal (TFF) a suspendat 149 de arbitri pentru implicare în pariuri interzise, declanșând un scandal de proporții în fotbalul din Turcia.

În total, 21 de persoane – printre care 17 arbitri și președintele unui club din prima ligă – sunt vizate de mandate de arestare, potrivit AFP. Autoritățile nu au precizat câți dintre cei 18 reținuți sunt arbitri.

Unul dintre numele apărute în scandal este Zorbay Kuçuk, considerat unul dintre cei mai bine cotați arbitri turci. El a fost al treilea cel mai bine plătit arbitru din Süper Lig în sezonul trecut înainte de a fi acuzat că a pariat pe meciuri.

Parchetul anchetează posibile infracțiuni de „abuz de funcție” și „influențarea rezultatului unui meci”. Potrivit TFF, suspendările dictate până acum au durate cuprinse între 8 și 12 luni. Federația nu a precizat, însă, dacă unii dintre arbitrii suspendați ar fi pariat chiar pe meciuri pe care le-au condus.