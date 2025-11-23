Golul anulat al echipei UTA Arad din meciul cu U Cluj ar fi trebuit validat, potrivit Comisiei Centrale de Arbitri

Meciul de fotbal dintre UTA Arad (echipament rosu/alb) si Universitatea Cluj (echipament negru/galben), din etapa a 17-a a Superligii, disputat pe Arena Francis Neuman din Arad, sambata, 22 noiembrie 2025. In imagine: LECZKI JOZSI / MEDIAFAX FOTO

Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) a emis precizări oficiale, duminică, privind faza din minutul 24 din partida UTA Arad – Universitatea Cluj, jucată în cadrul etapei 17 a Superligii. În timpul meciului, UTA a deschis scorul, însă golul a fost anulat după mai bine de cinci minute de analize VAR.

În urma reevaluării incidentului, CCA a stabilit că intervenția VAR nu era justificată.

„După analizarea incidentului, Comisia Centrală de Arbitri clarifică faptul că arbitrii VAR nu ar fi trebuit să intervină în cazul acestei decizii factuale de offside”, se arată în comunicatul oficial.

Potrivit CCA, dificultatea identificării piciorului stâng al fundașului pe gazon și a piciorului drept al atacantului aflat în aer a condus arbitrii către o decizie greșită.

„După redesenarea liniilor, am concluzionat că atacantul se află aproape pe aceeași linie cu penultimul apărător și, prin urmare, golul echipei UTA Arad ar fi trebuit validat.”, a transmis Comisia.

Meciul s-a încheiat cu victoria Universității Cluj, scor 2-0, ambele goluri fiind marcate după pauză.