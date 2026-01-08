Calificată în Top 8 din Liga Adriatică, U-BT caută sâmbătă a cincea victorie consecutivă în competiție

Partida se va juca în Sala Sporturilor din Laktaši sâmbătă, de la ora 18.00. În tur, clujenii s-au impus cu 106-84.

Înaintea acestui meci, U-BT e pe locul 3 în Grupa A, cu 9 victorii și 3 înfrângeri, având la activ o serie de patru meciuri consecutive câștigate contra Krka (92-82), Split (105-87), Derby (96-85) și FMP (93-65). De cealaltă parte, Igokea e cu un loc mai jos în clasament, cu 6 victorii din 10 partide disputate.

Pivotul american Nighael Ceaser s-a alăturat lotului pregătit de Mihai Silvășan după ce evoluase în patru partide din Liga Adriatică în echipamentul lui Igokea.

U-BT este calificată matematic în faza următoare a competiției, Top 8. După ce va disputa restul de partide rămase în Grupa A, U-BT se va muta într-o nouă grupă, acolo unde patru echipe din Grupa A și patru din Grupa B își vor da întâlnire. Până în acest moment, doar BC Dubai și Partizan Belgrad, ocupantele primelor două locuri din grupa A, au mai obținut calificarea matematică în faza următoare. În noua grupă, U-BT va juca tur-retur doar cu echipele de pe primele patru locuri din Grupa B. În momentul de față, nicio echipă din cealaltă grupă nu este calificată matematic, însă, cel mai probabil, în urma disputării meciurilor rămase, Steaua Roșie Belgrad, Cedevita Olimpija Ljubljana, KK Budućnost Podgorica și una dintre Sparta Subotica sau KK Bosna vor obține biletele pentru Top 8, scrie site-ul oficial al campioanei României.

Mihai Silvășan are tot lotul disponibil pentru partida de sâmbătă.

„Nu ne interesează prea mult că suntem deja calificați în Top 8, vrem să ducem cu noi cât mai multe victorii posibile. A revenit alături de noi și Kulvietis, probabil va fi apt să joace în meciul de sâmbătă. Ne dorim să corectăm evoluția nu foarte fericită din meciul cu Veneția și ne dorim să obținem o victorie în deplasare”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul lui U-BT.

„Suntem entuziasmați pentru următorul meci. Evident, le-am „furat” unul dintre jucătorii lor importanți, pe Nighael Ceaser, dar va fi un meci frumos, pentru că atunci când joci împotriva unor rivali mai vechi, lucrurile devin și mai interesante. Iar faptul că avem acum unul dintre jucătorii lor face ca totul să fie și mai savuros fiindcă știm că va fi personal pentru ambele părți”, a spus jucătorul lui U-BT Mitchell Creek.