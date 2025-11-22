UTA Arad – U Cluj și FCSB – Petrolul, meciurile zilei din etapa a 17-a în Superliga de fotbal

UTA intră în meci cu un parcurs solid acasă în Superliga României: în ultimele 13 jocuri disputate pe teren propriu, arădenii au suferit o singură înfrângere (0-4 cu Oțelul, pe 19 octombrie), bilanț completat de șase victorii și șase remize.

De partea cealaltă, Universitatea Cluj a adunat patru victorii, o remiză și trei înfrângeri în deplasările actualei ediții, păstrând o medie constantă de puncte în jocurile externe.

Clujenii se remarcă prin două repere statistice: reprezintă echipa cu cele mai multe goluri marcate cu capul (7) și totodată formația care a încasat cel mai mic număr de goluri din faze fixe (2), potrivit statisticilor Ligii Profesioniste de Fotbal.

Istoricul confruntărilor directe este amplu, cu 71 de întâlniri în campionat: 33 de victorii pentru UTA, 22 pentru U Cluj și 16 egaluri. Ultimul meci direct s-a încheiat cu o remiză, scor 1-1, pe 19 iulie 2025.

FCSB – Petrolul: ofensiva vs. minimalismul în atac

FCSB vine după o singură înfrângere în precedentele șase etape (1-2 cu Metaloglobus), interval în care a obținut patru victorii și o remiză. Formația bucureșteană domină campionatul la capitolele ofensive: 293 de șuturi expediate, 109 cornere, și cel puțin un gol înscris în 14 dintre cele 16 partide disputate.

Petrolul, în schimb, se bazează pe organizare și pragmatism. Prahovenii sunt neînvinși în ultimele cinci runde (două victorii, trei egaluri), deși au cu cel mai slab atac din competiție – doar 10 goluri marcate, dintre care cinci provenite din faze fixe.

Ultimul succes al Petrolului în fața FCSB datează din 2015 (1-0 pe Arena Națională), iar în jocul tur din acest sezon, disputat pe 19 iulie 2025, bucureștenii s-au impus cu 1-0 prin golul lui Florin Tănase.