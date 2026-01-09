Prima pagină » Sport » Cristi Chivu, desemnat antrenorul lunii decembrie în Serie A

Cristi Chivu, desemnat antrenorul lunii decembrie în Serie A

Cristian Chivu a fost desemnat antrenorul lunii decembrie în Serie A, după ce Inter Milano a obținut trei victorii consecutive în campionat în ultima lună a anului trecut.
Cristi Chivu, desemnat antrenorul lunii decembrie în Serie A
Iulian Moşneagu
09 ian. 2026, 16:43, Sport

Inter s-a impus în luna decembrie în meciurile cu Como, Genoa și Atalanta, marcând șapte goluri și primind unul singur.

După 18 etape, formația antrenată de Chivu se află pe primul loc în clasamentul Serie A, cu 42 de puncte, și are cel mai bun atac din campionat, cu 40 de goluri marcate.

Seria de victorii din campionat a Interului a ajuns la șase meciuri consecutive, după succesul obținut miercuri, în deplasare, cu Parma.

Premiul a fost stabilit de un juriu format din directori ai principalelor publicații sportive din Italia, care evaluează antrenorii în funcție de criterii tehnice și sportive, calitatea jocului echipei, precum și comportamentul și fair-play-ul în timpul meciurilor.

„Cristian Chivu își conduce jucătorii cu determinare, carismă și spirit de apartenență. A preluat banca Interului cu încredere, încurajând o circulație rapidă a mingii și un pressing agresiv, adaptându-și ideile tactice la punctele forte ale unui lot care a ajuns de două ori în finala Ligii Campionilor în ultimele trei sezoane”, a declarat Luigi De Siervo, directorul general al Serie A.

Recomandarea video

Ce se știe despre racheta hipersonică Oreșnik, lansată de Rusia împotriva Ucrainei
G4Media
Cât costă un loc de veci în 2026. Tabel complet, pentru cele mai importante orașe din România
Gandul
Matei a murit la doar 14 ani, în mașina condusă de mama lui. În ce stare sunt ceilalți 3 frați, care se aflau cu ei în mașină?
Cancan
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
Prosport
Un primar care a adunat 13,5 tone de aur din mită a fost condamnat la moarte, în China. Ce avere avea
Libertatea
Cine va încasa a 13-a pensie! Când o primesc pensionarii din România și cine este eligibil
CSID
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un vehicul 12×12
Promotor