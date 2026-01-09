Cristi Chivu, desemnat antrenorul lunii decembrie în Serie A

Inter s-a impus în luna decembrie în meciurile cu Como, Genoa și Atalanta, marcând șapte goluri și primind unul singur.

După 18 etape, formația antrenată de Chivu se află pe primul loc în clasamentul Serie A, cu 42 de puncte, și are cel mai bun atac din campionat, cu 40 de goluri marcate.

Seria de victorii din campionat a Interului a ajuns la șase meciuri consecutive, după succesul obținut miercuri, în deplasare, cu Parma.

Premiul a fost stabilit de un juriu format din directori ai principalelor publicații sportive din Italia, care evaluează antrenorii în funcție de criterii tehnice și sportive, calitatea jocului echipei, precum și comportamentul și fair-play-ul în timpul meciurilor.

„Cristian Chivu își conduce jucătorii cu determinare, carismă și spirit de apartenență. A preluat banca Interului cu încredere, încurajând o circulație rapidă a mingii și un pressing agresiv, adaptându-și ideile tactice la punctele forte ale unui lot care a ajuns de două ori în finala Ligii Campionilor în ultimele trei sezoane”, a declarat Luigi De Siervo, directorul general al Serie A.