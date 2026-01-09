Universitatea Cluj l-a împrumutat pe Andrei Coubiș de la Sampdoria

„FC Universitatea Cluj a realizat prima mutare din această iarnă pe piața transferurilor. Clubul nostru a ajuns la o înțelegere cu Sampdoria pentru împrumutul, cu opțiune de cumpărare, al fundașului cu dublă cetățenie, română și italiană, Andrei Coubiș”, a anunțat clubul clujean.

Fotbalistul a fost format la AC Milan, unde a evoluat pentru toate grupele de juniori, precum și pentru echipa Primavera.

În sezonul 2021–2022, Coubiș a jucat 33 de meciuri pentru echipa de tineret a lui AC Milan și a debutat în UEFA Youth League. În stagiunea următoare, a bifat din nou 33 de partide în toate competițiile și a marcat un gol în UEFA Youth League, fiind căpitanul echipei pe parcursul sezonului.

Din vara anului 2024, fundașul a fost promovat la echipa U23 a clubului, Milan Futuro, pentru care a disputat 34 de meciuri în Serie C, marcând un gol. În prima parte a sezonului 2025/2026, Coubiș a fost împrumutat la Sampdoria, în Serie B, după ce fusese convocat la prima echipă a lui AC Milan pentru meciurile amicale cu Chelsea și Leeds.

La nivel internațional, Andrei Coubiș a adunat nouă selecții la naționala U19 a României, două la U20 și una la U21. De asemenea, a fost convocat la reprezentativa U20 a Italiei, fără a debuta.