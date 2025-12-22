Napoli cucerește pentru a treia oară Supercupa Italiei. David Neres, decisiv în finala de la Riad

Napoli, campioana en-titre din Serie A, își trece astfel în palmares al treilea trofeu de Supercupa Italiei, după cele obținute în edițiile 1990/1991 și 2014/2015. Pentru antrenorul Antonio Conte, succesul confirmă startul solid al noului ciclu la clubul napolitan.

De cealaltă parte, Bologna, pregătită de Vincenzo Italiano, ratează șansa unui nou trofeu, după ce în sezonul trecut a cucerit Cupa Italiei, învingând-o pe AC Milan.

Bologna a eliminat în semifinalele din Supercupa Italiei echipa pregătită de românul Cristian Chivu, Inter Milano.

Eroul finalei a fost David Neres. Brazilianul, marcator și în semifinala cu AC Milan, a deschis scorul chiar înainte de pauză, cu o execuție spectaculoasă din afara careului, trimițând mingea direct la vinclu.

În partea a doua, în minutul 57, extrema lui Napoli a profitat de o eroare a portarului Federico Ravaglia și a majorat avantajul cu un lob elegant, stabilind scorul final.