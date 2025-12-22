Prima pagină » Sport » Napoli cucerește pentru a treia oară Supercupa Italiei. David Neres, decisiv în finala de la Riad

Napoli cucerește pentru a treia oară Supercupa Italiei. David Neres, decisiv în finala de la Riad

Napoli a câștigat luni noapte Supercupa Italiei, după o victorie clară, scor 2-0, în finala disputată împotriva Bolognei pe stadionul King Saud University din Riad, capitala Arabiei Saudite.
Napoli cucerește pentru a treia oară Supercupa Italiei. David Neres, decisiv în finala de la Riad
22 December 2025, Saudi Arabia, Riyadh: Napoli's David Neres (L) celebrates scoring his side's first goal with teammates during the Supercoppa Italiana soccer match between SSC Napoli and Bologna FC at Al-Awwal Park Stadium. Photo: Massimo Paolone/LaPresse via ZUMA Press/dpa
Petre Apostol
23 dec. 2025, 00:22, Sport

Napoli, campioana en-titre din Serie A, își trece astfel în palmares al treilea trofeu de Supercupa Italiei, după cele obținute în edițiile 1990/1991 și 2014/2015. Pentru antrenorul Antonio Conte, succesul confirmă startul solid al noului ciclu la clubul napolitan.

De cealaltă parte, Bologna, pregătită de Vincenzo Italiano, ratează șansa unui nou trofeu, după ce în sezonul trecut a cucerit Cupa Italiei, învingând-o pe AC Milan.

Bologna a eliminat în semifinalele din Supercupa Italiei echipa pregătită de românul Cristian Chivu, Inter Milano.

Eroul finalei a fost David Neres. Brazilianul, marcator și în semifinala cu AC Milan, a deschis scorul chiar înainte de pauză, cu o execuție spectaculoasă din afara careului, trimițând mingea direct la vinclu.

În partea a doua, în minutul 57, extrema lui Napoli a profitat de o eroare a portarului Federico Ravaglia și a majorat avantajul cu un lob elegant, stabilind scorul final.

Recomandarea video

EXCLUSIV Chipurile legionarilor Radu Gyr, Valeriu Gafencu și Ilie Lăcătușu, pictate pe o capelă din Apărătorii Patriei, în București
G4Media
Digi RCS-RDS a făcut anunțul sfârșitului de an. Toți abonații din România sunt vizați
Gandul
Diana și George, cei doi soți morți în accidentul din Bacău, și-au presimțit sfârșitul: 'I-am întrebat ce fac de sărbători și...' 😢
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport
Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației, potrivit unor surse politice
Libertatea
Astrologul Mariana Cojocaru a prezis care va fi zodia norocoasă pentru următorii 7 ani. Va avea succes pe toate planurile
CSID
Fabrica din România care a produs 1 milion de anvelope în 2025. Este singura din lume cu zero emisii de CO2
Promotor