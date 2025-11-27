Cum a scăzut deficitul bugetar ca pondere în PIB, deși suma a rămas neschimbată. Ce a dus la diferență

„În primul rând, este vorba de scăderea deficitului înregistrat față de anul trecut, față de deficitul lunii octombrie 2024, unde aveam un 6,2%. În luna octombrie a acestui an, execuția înregistrează un deficit de 5,7%”, a declarat joi ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Reducerea ponderii deficitului în PIB este un semnal pozitiv. Totuși, în valori absolute, nivelul deficitului bugetar a fost similar: aproximativ 109 miliarde de lei atât în perioada ianuarie–octombrie 2024, cât și în aceeași perioadă din 2025. Diferența provine din evoluția PIB-ului.

În 2024, cele 109 miliarde de lei se raportau la un PIB de 1.759 miliarde de lei, în timp ce în 2025 se raportează la un PIB estimat de 1.902 miliarde de lei. Astfel, deși suma deficitului a rămas neschimbată, ponderea acestuia în PIB s-a redus datorită creșterii economice.

