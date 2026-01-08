Miliarde de lei pentru firme la început de an. Nazare: Statul își achită datoriile

Nazare consideră că instituțiile publice au datoria de a oferi stabilitate mediului privat.

„Respectarea obligațiilor statului față de mediul de afaceri nu este doar un principiu de dreptate şi credibilitate, ci și o regulă de bună-credință și predictibilitate în relația acestuia cu economia reală”.

Oficialul a explicat că sectorul privat a fost motorul care a ținut țara pe linia de plutire în ultima perioadă. În opinia sa, „economia României a demonstrat un nivel ridicat de reziliențǎ în contextul mǎsurilor fiscal-bugetare adoptate anul trecut şi, chiar dacǎ a înregistrat o creştere modestǎ, nu s-a destabilizat – în ciuda celor mai alarmiste dintre previziuni”.

Nazare a ținut să sublinieze că reziliența sistemică se datorează celor care își plătesc taxele.

„Acesta este întreg meritul economiei reale, al românilor şi al antreprenorilor corecți, care au reuşit sǎ facǎ performanțǎ chiar şi în condiții de stres fiscal şi care au susținut funcționarea statului şi nivelul record al veniturilor bugetare, prin plata la timp a taxelor şi impozitelor”.

Tocmai de aceea, prioritatea mandatului său pentru perioada următoare este achitarea la zi a tuturor restanțelor către companii, deoarece „una dintre prioritǎțile principale este să intrăm în 2026 cu respect fațǎ de mediul de afaceri onest şi cu obligațiile statului onorate la zi”.

Miliarde de lei pentru sănătate și lichiditatea firmelor

În acest sens, ministrul a amintit plățile majore făcute recent în sistemul medical. Nazare a arătat că resursele financiare au fost deja deblocate, menționând că „în decembrie am direcționat aproape 3,5 miliarde de lei către Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru acoperirea costurilor cu medicamentele și serviciile medicale furnizate de spitale, precum și pentru decontarea concediilor medicale”.

Această măsură este vitală deoarece firmele care au susținut inițial aceste costuri primesc acum banii înapoi, fapt ce „contribuie astfel la echilibrarea fluxurilor financiare din economie”.

Rambursări de TVA

De asemenea, ministrul a pus accent pe recompensarea firmelor care nu au întârziat cu dările la stat. Nazare a anunțat că banii au început deja să ajungă la destinatari.

„Am început totodatǎ plata bonificațiilor de 3% pentru IMM-urile care şi-au achitat la timp impozitele. Este vorba de peste 150.000 de firme care primesc, în total, peste 160 de milioane de lei”.

Mai mult, procesul de returnare a TVA-ului a fost accelerat pentru a lăsa mai mult capital la dispoziția antreprenorilor.

Ministrul susține că aceste sume de bani vor genera un efect pozitiv. „Această infuzie de fonduri înseamnǎ mai multă predictibilitate pentru economie şi antreprenori în 2026, capacitate crescută de investiții, locuri de muncă protejate și un climat de afaceri bazat pe corectitudine și parteneriat real între stat și mediul privat”.

Premieră în finanțe

Printre reușitele menționate se numără și alocarea a 12 miliarde de lei la finele anului trecut, dar și planul de a elimina taxa pe construcții speciale și de a reduce treptat impozitul minim pe cifra de afaceri.

Nazare a concluzionat că actualul pachet de sprijin este o premieră pentru gestionarea finanțelor publice din România.

„Adoptarea acestui cumul de mǎsuri pro-business reprezintǎ o premierǎ a ultimilor ani în România, iar efortul bugetar de stingere a datoriilor este unul fǎrǎ precedent, într-o țarǎ care rostogolea datorii de la un an la altul”.

Ministrul a pus aceste rezultate pe seama administrării mai bune a banilor europeni și a creșterii încasărilor ANAF, punctând că „statul trebuie să fie un partener într-adevǎr corect şi predictibil pentru mediul de afaceri”.