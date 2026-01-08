Prima pagină » Politic » Stolojan: Dacă nu stabilizăm reducerea deficitului în 2026, ne pierdem credibilitatea pe piețe

Stolojan: Dacă nu stabilizăm reducerea deficitului în 2026, ne pierdem credibilitatea pe piețe

România își va pierde credibilitatea pe piețele internaționale, dacă nu reduce deficitul bugetar în 2026, spune la RFI fostul premier Theodor Stolojan.
Stolojan: Dacă nu stabilizăm reducerea deficitului în 2026, ne pierdem credibilitatea pe piețe
Foto Andreea Alexandru/Mediafax
Laura Buciu
08 ian. 2026, 11:54, Politic

Stolojan critică, la RFI, „coteria transpolitică” ce blochează reforma administrației publice.

Theodor Stolojan declară că „dacă nu stabilizăm reducerea deficitului bugetar în anul 2026, ne pierdem credibilitatea”.

Fostul premier subliniază că „credibilitatea României pe piețele financiare internaționale și interne, de unde ne împrumutăm incredibil de mult la ora actuală, ca să finanțăm deficitul și să refinanțăm datoria publică depinde de această credibilitate, care este legată de faptul dacă respectăm înțelegerile cu Comisia Europeană de a reduce deficitul bugetar, matematic, în fiecare an, din perioada 2025-2031 (…). Credibilitatea României nu poate fi compromisă de nimeni”.

Theodor Stolojan atrage atenția că „avem această coterie transpolitică la nivel local și la nivel central care iată, a întârziat nepermis de mult această etapă a reformei în administrația publică”.

 

Recomandarea video

POLITICO: Trump poate obține Groenlanda în 4 pași simpli
G4Media
Noi mărturii revoltătoare în scandalul prefectului care a sărit peste rând la Urgențe. Ioana Făcăleață ar fi ridicat mâna la un agent de pază. Pe cine însoțea, de fapt, prefectul la spital
Gandul
S-a aflat! De ce s-au aruncat de pe bloc Alexandru și Sorin Arhire, din Arad, chiar de Bobotează
Cancan
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Prosport
Sebastian Bodu, șocat: Impozitul pentru mașina mea hibridă a crescut cu 2.443%!
Libertatea
Electrocasnicul pentru care plătim 132 lei în fiecare lună. Mulți români îl iau în casă și îl folosesc zilnic
CSID
Ce pățești dacă te prinde Poliția făcând DRIFT, pe zăpadă, în sensul giratoriu?
Promotor