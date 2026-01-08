Stolojan: Dacă nu stabilizăm reducerea deficitului în 2026, ne pierdem credibilitatea pe piețe

Stolojan critică, la RFI, „coteria transpolitică” ce blochează reforma administrației publice.

Theodor Stolojan declară că „dacă nu stabilizăm reducerea deficitului bugetar în anul 2026, ne pierdem credibilitatea”.

Fostul premier subliniază că „credibilitatea României pe piețele financiare internaționale și interne, de unde ne împrumutăm incredibil de mult la ora actuală, ca să finanțăm deficitul și să refinanțăm datoria publică depinde de această credibilitate, care este legată de faptul dacă respectăm înțelegerile cu Comisia Europeană de a reduce deficitul bugetar, matematic, în fiecare an, din perioada 2025-2031 (…). Credibilitatea României nu poate fi compromisă de nimeni”.

Theodor Stolojan atrage atenția că „avem această coterie transpolitică la nivel local și la nivel central care iată, a întârziat nepermis de mult această etapă a reformei în administrația publică”.