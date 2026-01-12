Una dintre cele mai populare zone din lume, abandonată brusc de turiști. Mai multe afaceri se închid

Un expert în industria ospitalității din Mallorca a avertizat că restaurantele și barurile sunt la un pas de faliment deoarece promenada modernizată a orașului este „goală”, potrivit Express.

Valerio Petrillo, proprietarul unui grup hotelier din Palma, Mallorca, a susținut că promenada renovată Paseo Marítimo de pe malul mării nu a reușit să atragă interesul turiștilor. În plus, afacerile au dificultăți din cauza chiriilor exorbitante și a lipsei de locuri de parcare pentru vizitatori.

„La ce bun o promenadă frumoasă pe malul mării dacă este goală?”, s-a întrebat Petrillo.

Grupul său, Palma Emotions World, deține două baruri pe promenadă, Quentin’s American Bar și Made in Brasil.

„Multe afaceri din zonă sunt în procedură de faliment”, a dezvăluit el pentru Majorca Daily Bulletin.

El a mai spus că toate chiriile continuă să crească, ceea ce „nu are sens” și că orașul pierde din ce în ce mai mulți turiști.

O opinie asemănătoare are și Tomeu Mas, managerul Asociației Restaurantelor CAEB din Mallorca. El a recunoscut că promenada este într-o „stare proastă”.

„Se încearcă găsirea unor soluții, dar există probleme de parcare și accesibilitate. Contractele de închiriere vechi de zece ani urmează să fie reînnoite, iar prețurile se vor dubla. Toate eforturile afacerilor sunt îndreptate către plata chiriilor, marjele de profit s-au micșorat considerabil”, a transmis Mas.

Turiștii ocolesc zona modernizată

Promenada tocmai a trecut printr-o transformare majoră de 37,5 milioane de euro. Perturbările cauzate de lucrări au dus la o „scădere semnificativă” a rezervărilor de sărbători, când proprietarii de afaceri sperau la o creștere a numărului de turiști.

Promenada Paseo Marítimo, lungă de 3,4 km, a fost transformată într-o zonă pietonală. Șoseaua cu șase benzi de circulație a fost micșorată la patru benzi pentru a face loc spațiilor verzi și zonelor de recreere în aer liber.