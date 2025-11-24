Mai sunt câteva zile până la finalizarea selecției pentru noul șef al Hidroelectrica. Procedura pentru directorul financiar a eșuat și a fost reluată

Procedura de selecție a noului director general al Hidroelectrica urmează să fie finalizată vineri, 28 noiembrie, potrivit surselor avizate consultate de Mediafax. Procesul este gestionat de Consiliul de Supraveghere, urmând ca decizia să fie notificată Adunării Generale a Acționarilor.

Compania, care deține cea mai mare cotă de furnizare pe piața concurențială, cu un portofoliu de clienți ce a depășit recent pragul de un milion, a raportat, pentru primele nouă luni din 2025, o producție și, implicit, un profit net în scădere, în contextul unor condiții meteorologice neprielnice, dar și al unui management în schimbare, influențat de cerințele PNRR.

Hidroelectrica este o companie controlată de stat, care deține, prin Ministerul Energiei, 80,05% din acțiuni. Capitalizarea bursieră a acesteia ajunsese luni după-amiază, la 53,6 miliarde de lei. Compania operează 188 centrale cu o capacitate hidroenergetică de 6,4 GW și deține și un parc eolian la Crucea, cu o putere instalată de 108 MW.

Traseul numirilor

Cei doi finaliști care au rămas în cursa pentru postul de la conducerea executivă a Hidroelectrica sunt Mihai Aniței și Radu Ioan Constantin, iar cel care a strâns punctajul cel mai mare urmează să fie deckarat câștigător.

Declanșarea procedurii de selecție și numire a doi membri ai Directoratului Hidroelectrica S.A., CEO ȘI CFO, a fost decisă de Consiliul de Supraveghere în cadrul ședinței din 22 septembrie „Selecția va fi efectuată de un expert independent, specializat în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii”; anunța compania pe site-ul BVB.

Procedura a venit ca urmare a retragerii vechii conducerii executive, după nereguli semnalate de Comisia Europeană și care riscă să ducă la pierderi de 300 de milioane de euro din PNRR pentru România, dacă nu rezolvă, până la finalul lunii noiembrie, problemele privind selecțiile la mai multe companii de stat.

Este vorba de încetarea de comun acord a mandatelor lui Karoly Borbély (CEO) și Marian Fețița (CFO), decizia a fost motivată de riscul pierderii fondurilor europene în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), mai precis a Jalonului 121 din Componenta 6, Energie.

CV-urile candidaților

Pentru poziția de CEO concurează doi candidați, iar până la finalizarea procedurii, Bogdan-Nicolae Badea și Radu-Ioan Constantin, membri ai Directoratului, au fost desemnați să preia temporar atribuțiile de CEO, respectiv CFO.

Radu Ioan Constantin este în prezent membru al directoratului Hidroelectrica, începând cu noiembrie 2023. El a început să lucreze în Hidroelectrica în noiembrie 2008, la vârsta de 26 de ani, ca economist, funcție pe care a deținut-o până în martie 2013. Ulterior, a deținut alte funcții în cadrul companiei de stat: Șef Serviciu / Șef Birou Decontare Energie Electrică, Departament Trading Furnizare (03.2013 – 05.2015), Manager Departament Trading Furnizare (05.2015 – 08.2021), Manager Departament Furnizare (08.2021 – 06.2022), Expert Departament Trading (06.2022 – 10.2022), Manager Departament Trading (10.2022 – 11.2023). Radu Ioan Constantin deține o diplomă de economist de la Facultatea de Management Financiar de la Institutul Bancar Român (2001-2006), una de Inginer Diplomat de la Facultatea de Inginerie în Limbi Străine (Germana) de la Universitatea Politehnica București (2001-2007) și are un MBA – Româno-German în management antreprenorial de la Academia de Studii Economice București și Universitatea Gelsenkirchen Germania (2007-2009). Radu Ioan Constantin este fiul lui Dan Constantin, jurnalist la Jurnalul Național.

Mihai Aniței este un cunoscut manager din România, care a condus companii din sectorul chimic, energetic și al infrastructurii industriale. În prezent, el este consultant proiecte energetice și industriale la Osprey Consulting (ianuarie 2024 – prezent). A fost Director general la CICH S.A. – Combinatul de Îngrășăminte Chimice Năvodari (decembrie 2022 – ianuarie 2024), Country manager la Ameropa Group Romania (ianuarie 2020 – decembrie 2023), Președinte al Consiliului de Administrație la ROMATSA – Regia Autonomă Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian (2021 – 2022), președinte la METACHIM – Federația Patronală a Producătorilor din Industria Chimică (2017 – prezent), Membru în Consiliul de Administrație la Nuclearelectrica (2017 – 2023), membru CA la Chimpex SA (2016 – 2023), membru CA la Ameropa Grains (2016 – 2023), membru CA la Oil Terminal (2015 – 2016), membru în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica (2015 – 2016), Președinte al Comitetului Agriculturii pentru Fertilizers Europe (2012 – 2020), Director general al combinatului chimic Azomureș (2012 – 2019), Director operațiuni Europa pentru Manufacturing EEC, Greif (2009 – 2012), manager industrial pentru Saint Gobain Glass România (2007 – 2009), Director executiv și membru al Consiliului de Administrație al Ductil Steel S.A. – Oțelu Roșu și Buzău (2002 – 2007), director general la Fabrica de Zahăr și Amidon AGRANA (1998 – 2002). Mihai Aniței a absolvit Inginerie Mecanică (specializarea Mașini-Unelte) la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (1988 – 1994), iar ulterior a făcut Studii de masterat MBA la The OPEN University (1995 – 2001), Studii de doctorat în Inginerie și Management la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (2019 – 2024) și studii de masterat (Master of Business Intelligence) la FABIZ, Academia de Studii Economice (2022 – 2024).

Noul termen-limită pentru directorul financiar

Pentru funcția de CFO, scoasă la concurs inițial împreună cu ce de CEO, niciun candidat nu a rămas în cursă, astfel că aceasta a fost reluată, așa cum a anunțat vineri, 21 noiembrie.

„Hidroelectrica informează acționarii și investitorii că, în cadrul ședinței din dată de 19 noiembrie 2025, Consiliul de Supraveghere (CS) a aprobat declanșarea procedurii de selecție a unui membru al Directoratului – CFO, conform prevederilor OUG nr. 109/2011, aprobată cu modificările ulterioare”, potrivit notificării la Bursa de Valori București.

Compania anunța că procedura va fi derulată de către Consiliul de Supraveghere/Comitetul de Nominalizare și Remunerare (CNR) cu sprijinul și asistență de specialitate a unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii, conform recomandărilor CNR din dată de 18 noiembrie 2025.

„Hotărârea a fost emisă că urmare a faptului că procedura declanșată prin Hotărârea CS din dată de 22 septembrie 2025 pentru această poziție (membru în Directorat – CFO) a fost declarată închisă, întrucât nu a fost identificat niciun candidat eligibil care să poată fi propus spre numire, conform Raportului expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane”, se arăta în notificarea de la BVB.

Într-un anunț publicat tot vineri, 21 noiembrie, Hidroelectrica invita companiile interesate să participe la procedura privind atribuirea contractului sectorial de servicii având ca obiect: „Servicii de recrutare prestate de un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane care va asista Consiliul de Supraveghere/Comitetul de Nominalizare și Remunerare în vederea selectării de candidați pentru postul de membru – CFO în Directoratul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A”.

Atribuirea contractului, care are o valoare totală estimată de 14.500 lei fara TVA, pentru o perioadă de 14 luni de la data semnării, se va face prin achiziție directă, criteriul de atribuire fiind „cel mai bun raport calitate-preț”.

Ofertele trebuie depuse până marți, 25 noiembrie, ora 10:00.