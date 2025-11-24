Cele mai mari companii din energie, MApN, SRI și STS au simulat cum poate fi restaurat sistemul electroenergetic național în urma unui colaps total de tensiune

Șapte entități energetice, cu sprijinul de specialitate al Serviciului de Telecomunicații Speciale, au realizat cu succes cel mai amplu exercițiu de restaurare a Sistemului Electroenergetic Național, derulat sâmbătă, 22 noiembrie, din Centrala Hidroelectrică Șugag, din județul Alba.

La desfășurarea acțiunii au asistat Secretarul de Stat din Ministerul Energiei Pavel Casian Nițulescu, precum și reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului Român de Informații și ai Serviciului de Telecomunicații Speciale.

„Cooperarea dintre Transelectrica, Hidroelectrica, Distribuție Energie Electrică Romania, ROMGAZ, Enevo Group, Nova Power & Gas și Eurowind Energy a reunit, în premieră, tehnologii clasice și soluții moderne într-un scenariu dificil, care a cerut decizii rapide, coordonare și sincronizare impecabile. rezultatul demonstrat prin succesul exercițiului denumit simbolic Aurora evidențiază pregătirea profesională de înaltă calitate și dedicarea echipelor operative, capabile să susțină funcționarea unui sistem energetic complex chiar și în condiții extreme”, au transmis organizatorii.

Care a fost scenariul

Peste o sută de specialiști tehnici și operativi din toate entitățile implicate au participat la un exercițiu unic care a simulat un colaps total de tensiune, într-un scenariu apropiat de condițiile reale ale unui incident major, care indisponibilizează inclusiv rețelele de telecomunicații publice.

Concret, traseul de restaurare a pornit din Centrala Hidroelectrică Șugag și a integrat producție fotovoltaică, sisteme de stocare și un grup termoenergetic clasic, pe un traseu care acoperă teritoriul central al Transilvaniei.

„Astfel, sub coordonarea Dispecerului Energetic Național din Transelectrica, echipele tehnice au lucrat în regim de interoperabilitate și sincronizare exemplare, pe baza protocoalelor operaționale. Exercițiul Aurora a evidențiat capacitatea de redresare a Sistemului Electroenergetic Național și soliditatea colaborării dintre actorii principali ai acestuia”, subliniază organizatorii

Exercițiul, care a înregistrat un succes important pentru specialiștii SEN, a fost realizat pentru prima dată prin cooperarea a șapte entități din Sistemul Electroenergetic Național, respectiv CNTEE Transelectrica SA, SPEEH Hidroelectrica SA, Distribuție Energie Electrică Romania (DEER), SNGN ROMGAZ SA, Enevo Group, Nova Power & Gas și Eurowind Energy, cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Potrivit inițiatorilor, scenariul a presupus și limitarea comunicațiilor publice, situație frecventă în condiții reale de criză. În acest cadru, rolul sistemelor de telecomunicații speciale puse la dispoziție de Serviciul de Telecomunicații Speciale este esențial pentru reușita procesului de restaurare.

Exercițiul din Centrala Hidroelectrică Șugag încheie o serie de testări inițiate de Transelectrica, în parteneriat cu Hidroelectrica, pe perioada acestui an, menite să asigure pregătirea tehnică și operațională a sistemului pentru situații de urgență. Acțiunea continuă demersurile similare realizate anterior la CHE Lotru, CHE Vidraru și CHE Porțile de Fier I.

În conformitate cu reglementările europene, în calitate de membru al rețelei de interconectare europene, în baza Regulamentului European nr. 2196/2017 privind codul rețelei pentru situații de urgență și restaurare, și a reglementărilor naționale, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA, în calitate de operator de transport și sistem, are obligația de a testa anual o parte dintre măsurile prevăzute în Planul de Apărare și în Planul de Restaurare.

„Apărarea și restaurarea Sistemului Electroenergetic Național sunt activități esențiale, care permit gestionarea unor situații de urgență și readucerea sistemului la starea normală de funcționare. Într-un context regional în care securitatea energetică devine tot mai importantă, aceste tip de exerciții contribuie la întărirea capacității de reacție rapidă, îmbunătățirea cooperării transfrontaliere în Europa de sud – est, precum și la creșterea rezilienței sistemului energetic național”, au transmis entitățile citate.