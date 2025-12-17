Transelectrica a pus în funcțiune prima instalație de compensare a energiei reactive de tip STATCOM din rețeaua națională. De ce este importantă pentru sistem

Instalația STATCOM din Stația Sibiu Sud, deja dată în exploatare și aflată la dispoziția Dispecerului Energetic Național, reprezintă prima parte a proiectului de instalare a două mijloace moderne de compensare a puterii reactive în stațiile Sibiu Sud și Bradu. Finalizarea lucrărilor în stația 400/220/110/20 kV Bradu este estimată pentru prima parte a anului 2026, înainte de termenul contractual.

Potrivit companiei, investiția face parte dintr-un proiect major cu finanțare din Fondul pentru Modernizare, respectiv Instalarea a două mijloace moderne de compensare a puterii reactive în stațiile Sibiu Sud și Bradu și marchează un pas esențial pentru modernizarea infrastructurii energetice a României și siguranța în funcționare a Sistemului Electroenergetic Național (SEN).

Valoarea totală a proiectului este de 260 milioane lei, din care 254 milioane lei sunt asigurate prin Fondul pentru Modernizare. Lucrările sunt realizate de Asocierea Siemens Energy SRL – Electromontaj SA, termenul contractual de implementare fiind august 2026.

Această investiția se numără printre cele 11 proiecte ale Transelectrica finanțate nerambursabil prin Fondul pentru Modernizare.

Care e aportul mijloacelor moderne de compensare a energiei reactive

Potrivit oficialilor Translectrica, STATCOM este o tehnologie avansată care stabilizează tensiunea în rețea și contribuie direct la creșterea siguranței alimentării cu energie electrică pentru consumatorii casnici și industriali. Implementarea acestuia consolidează capacitatea SEN de a integra volume tot mai mari de energie regenerabilă și de a răspunde în mod flexibil variațiilor rapide de sarcină.

Instalația STATCOM asigură:

reglaj dinamic și continuu al tensiunii în nodul de rețea;

compensarea permanentă a puterii reactive;

creșterea stabilității de tensiune în regim normal și de avarie;

sporirea flexibilității SEN în condițiile creșterii ponderii energiei regenerabile;

amortizarea oscilațiilor de tensiune interzonale, care apar la nivelul interconexiunii ENTSO-E.

„Această investiție are un impact direct asupra securității energetice naționale, prin creșterea capacității de transport, reducerea riscurilor de instabilitate și optimizarea operării rețelei în situații de congestie, evenimente neprevăzute sau variații rapide de consum. Totodată, proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor României privind modernizarea infrastructurii energetice, creșterea rezilienței rețelei de transport și facilitarea integrării accelerate a surselor regenerabile în SEN”, au subliniat oficialii Transelectrica.

Potrivit companiei, investițiile implementate de Transelectrica în Rețeaua Electrică de Transport, cu finanțare din Fondul pentru Modernizare, sunt investiții pentru stabilitatea și sustenabilitatea Sistemului Energetic al României, prin construirea unei rețele mai flexibile și pregătite pentru provocările tranziției energetice.

„Transelectrica își reafirmă angajamentul de a transforma oportunitățile de finanțare și modernizare în investiții durabile pentru România, ceea ce consolidează rolul operatorului de transport și sistem de garant al stabilității și securității Sistemului Electroenergetic Național”, au conchis oficialii.

Cu acestă ocazie, compania mulțumit mai multor instituții-cheie care au contribuit la realizarea acestei investiții esențiale pentru siguranța în funcționare a Sistemului Electroenergetic Național, respectiv: Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, care prin profesorii de la Facultatea de Energetică, a pregătit au insuflat utilizarea tehnologiilor moderne, care utilizează electronică de putere, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, care a susținut demersurile de implementare a acestor tehnologii, și Ministerului Energiei, care a identificat și aprobat sursa de finanțare din fonduri europene, pentru susținerea dezvoltării tehnologiilor moderne.