Grecii de la Jumbo, îngrijorați de scăderea vânzărilor din România: „Piața românească dă semne de oboseală”

Este obișnuit ca distribuțiile către acționari să fie legate de profituri, însă la Jumbo circulă pe piață un scenariu diferit, bazat pe gestionarea fondurilor pentru creștere, cu accent pe România, scrie presa elenă.

Contextul economic local nu este favorabil: pentru a cincea lună consecutiv, puterea de cumpărare este comprimată, moneda locală se depreciază și TVA-ul a crescut. Toate acestea transmit semnale de oboseală ale pieței, afectând planurile de investiții.

România nu a fost niciodată o „capitală secundară” pentru Apostolos Vakakis, fondatorul grupului. Dimpotrivă, țara a reprezentat unul dintre pariurile principale de creștere, cu planuri pentru noi magazine și alocarea unor fonduri substanțiale pentru extinderea rețelei. Însă, pe măsură ce cererea scade și incertitudinea asupra veniturilor disponibile persistă, investițiile (mai ales cele agresive) pot fi amânate sau chiar temporar „înghețate”.

Strategia de distrubuție a acțiunilor

Specialiștii în piața bursieră explică logica din spatele acestei posibile decizii: fondurile care ar fi fost direcționate spre România ar putea fi redirecționate ca lichiditate disponibilă pentru o distribuție extraordinară de numerar către acționari. Strategia de distribuție a grupului prevede împărțirea profitului în trei părți egale: o treime pentru creștere organică, o treime pentru impozite și consolidarea rezervelor de numerar și o treime pentru distribuirea către acționari.

Astfel, dacă investițiile planificate în România sunt amânate, partea destinată cheltuielilor de capital ar putea reveni temporar sub formă de dividend suplimentar. Acest scenariu, potrivit surselor din birourile de brokeraj, circulă de la sfârșitul săptămânii trecute, iar piața reacționează imediat la veștile legate de lichiditate.

La 31 decembrie 2025, Grupul JUMBO opera 89 de magazine, dintre care 53 în Grecia, 6 în Cipru, 10 în Bulgaria și 20 în România. În plus, grupul dispune de magazine online în Grecia, Cipru, România și Bulgaria, consolidându-și prezența digitală pe piețele-cheie.

Îndrumare și perspective de viitor

Șeful Jumbo a vorbit despre o perioadă de creștere pentru compania listată la bursă, subliniind că „este momentul să accelerăm dacă ne extindem rețeaua, dar fără să o cumpărăm scump”.

Comentând previziunile pentru 2026, respectiv o creștere de 5% a vânzărilor și profituri nete estimate între 310 și 320 de milioane de euro, el a precizat că estimarea se bazează pe datele curente, fără a fi nici exagerat de conservatoare, nici pesimistă.

„Condițiile sunt în favoarea noastră, nu împotriva noastră. Dar totul se poate schimba de mâine, trăim într-o lume în continuă mișcare. Veștile de astăzi sunt puțin mai bune decât cele din trecut”, a adăugat Vakakis.

Platformele asiatice și economia în fază deflaționistă

Întrebat despre intensificarea concurenței din partea platformelor asiatice Temu și Shein, Vakakis a explicat că, în cele din urmă, statele UE vor găsi metode de a preveni eludarea regulilor și a subliniat: „Concurența este sănătoasă, dar nu neloială”.

„Trebuie să fim mereu vigilenți, iar concurența ne obligă să ne perfecționăm în ceea ce facem. Cel mai mare competitor suntem chiar noi înșine”, a adăugat el.

Referindu-se la economia generală, șeful Jumbo a spus că ne aflăm într-o fază deflaționistă, remarcând în glumă că „până și capra vărgată va râde”. Totuși, el a dezvăluit că Jumbo reduce prețurile la 90 dintre cele 100 de produse pe care le stabilește, datorită scăderii costurilor cu transportul și energia.