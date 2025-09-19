ȘTIREA INIȚIALĂ, PUBLICATĂ ÎN PREMIERĂ DE MEDIAFAX

Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica a decis, în urmă cu puțin timp. încheierea amiabilă a contractului de mandat din funcția de CEO al lui Karoly Borbely. Surse MEDIAFAX declară, de asemenea în exclusivitate, că membrii Consiliului de Supraveghere au hotărât și încetarea mandatului de CFO deținut până acum de Marian Fetița.

UPDATE ora 19:00 Hidroelectrica a anunțat la BVB încetarea de comun acord a mandatelor CEO și CFO

Hidroelectrica a anunțat oficial acționarii și investitorii, pe platforma Bursei de Valori București, că în cadrul ședinței Consiliului de Supraveghere din 19 septembrie 2025, s-a decis, de comun acord cu domnul Karoly Borbély – Președintele Directoratului/CEO, respectiv cu domnul Marian Fețița – Membru al Directoratului/CFO, încetarea contractelor de mandat începând cu data de 19 septembrie 2025.

Potrivit companiei, decizia survine în contextul obligațiilor asumate de România în cadrul Jalonului 121 din Componenta 6 – Energie a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), precum și a Deciziei Comisiei Europene C(2025) 3490 din 28 mai 2025, prin care a fost dispusă suspendarea parțială a plăților, cu termen de remediere de 6 luni pentru aspectele aferente jalonului menționat.

Totodată, Ministerul Energiei, prin adresa din 18 septembrie 2025, a solicitat implementarea cu celeritate a măsurilor necesare pentru corectarea deficiențelor semnalate de Comisia Europeană în ceea ce privește situația Directoratului societății, se arată în comunicatul transmis presei.

„Domnului Karoly Borbely și domnului Marian Fetița nu li s-au imputat nereguli și nu s-a pus la îndoială legalitatea procedurii de selecție pentru funcțiile de CEO, respectiv CFO, dovadă fiind feedback-urile primite din interacțiunile cu stakeholderii. Astfel, dnul Karoly Borbely, dnul Marian Fetița și membrii Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica au ajuns la un consens de încetare a mandatelor pentru a nu priva România de banii din PNRR”, se arată în comunicatul transmis

Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica subliniază angajamentul de a asigura un standard ridicat de guvernanță corporativă și de a proteja interesele acționarilor și ale companiei, iar până la desemnarea unei noi conduceri, va lua măsurile necesare pentru a asigura continuarea activității și buna funcționare a companiei, au conchis oficialii.

Motivele lui Karoly Borbely

Într-un mesaj publicat pe contul de LinkedIn, Karoly Borbely a detaliat motivele acestei decizii și a mulțumit echipei altături de care a lucrat în companie.

„În urma ședinței CS de astăzi, am hotărât pe cale amiabilă încheierea contractului de mandat. Realizările din ultimii 2 ani ne arată că se poate face performanță managerială într-o companie de stat, listată pe piață de capital, cu toate provocările specifice. După investițiile de anul trecut, în digitalizare, curățarea bazelor de date, dezvoltare portal casnici, extindere ficționalităților de plată ale aplicației iHidro, avem o creștere semnificativă a calității serviciilor oferite clienților de la furnizare, numărul acestora fiind într-o creștere accelerate în continuare. Investițiile, mentenanța și proiectele de M&A au crescut semnificativ în acești 2 ani, de la 200 MM în 2023 la aproximativ 1 MLD de lei până la finalul lui 2025. Reputația profesională este foarte importantă mai ales la o companie listată pe piața de capital. Concluziile raportului auditorului independent KPMG, efectuat la solicitarea CS, referitor la potențialul conflict de interese, arată că sunt suficiente elemente în procedura care delimitează neechivoc această situație. În informarea ME referitor la situația Jalonului 121 și în adresele trimise către Comisie scrie foarte clar și asumat că procedura de selecție a fost una transparență, corectă și a respectat toate etapele și principiile guvernanței corporative și a codului de bune practici al BVB. Pentru România este esențial că deciziile privind conducerea unei companii listate să fie luate cu responsabilitate și cu respectarea legislației în vigoare, astfel încât să nu afecteze stabilitatea și valoarea de piață a companiei. Prioritatea mea este să contribui la evitarea oricărei penalizări pentru România (16 milioane EUR) și să sprijin acțiuni care să minimizeze riscul unei scăderi a prețului acțiunilor H2O și al valorii de piață a companiei. Am arătat că performanța este posibilă chiar și într-o companie de stat, atunci când transparența, eficiența și profesionalismul devin reperele oricărei decizii, iar aceasta rămâne una dintre cele mai mari realizări ale mele la nivel personal. Mulțumesc întregii echipe Hidro, știu că perioada această a adus multă presiune și încercări și nu întotdeauna este ușor să rămânem fermi în astfel de momente; totuși, vă încurajez să continuați să vă bazați pe profesionalism, integritate și pe valoarea muncii pe care am construit-o împreună, pentru că adevărata forță a unei echipe se vede atunci când reușește să-și păstreze direcția și principiile chiar și în fața schimbărilor”, a transmis fostul CEO al Hidroelectrica.

Informarea de pe BVB:

„Eveniment important de raportat: Încetarea de comun acord a mandatelor CEO și CFO Hidroelectrica

Având în vedere:

– Obligațiile asumate de România în cadrul jalonului 121 din cadrul Componenței 6 – Energie a Planului Național de Redresare și Rezilientă (PNRR), precum și Decizia Comisei C(2025) 3490 din 28 mai 2025 privind suspendarea parțială a plătii, care impune remedierea în termen de 6 luni a situației evidențiate de Comisia Europeană cu privire la jalonul 121

– Adresele Ministerului Energiei din dată de 4 iulie 2025 și din dată de 18 septembrie 2025 prin care se solicită întreprinderea cu celeritate a măsurilor, pentru remedierea aspectelor evidențiate în Decizia Comisiei care vizează situația Directoratului Societății

– Notă de informare cu privire la stadiul implementării jalonului 121 prezentată și discutată de Ministerului Energiei în ședința de Guvern din dată de 11 septembrie 2025 și disponibilă public

– Urmărirea de către Consiliul de Supraveghere a respectării celor mai bune practici de guvernanță corporativă aplicabile unei societăți listate pe piață reglementată a Bursei de Valori București, în linie cu prevederile legale incidente, având în vedere protejarea integrității interesului societății și ale tuturor acționarilor acestora,

Hidroelectrica informează acționarii și investitorii asupra faptului că, în cadrul ședinței din dată de 19 septembrie 2025, Consiliul de Supraveghere, împreună cu domnul Karoly Borbely – Președintele Directoratului/CEO, respectiv cu domnul Marian Fetiță – Membru Directorat/CFO, au hotărât încetarea de comun acord a contractelor de mandat, începând cu dată de 19 septembrie 2025”.

Știrea inițială: Atât Karoly Borbely, cât şi Marian Fetița se aflau la jumătatea mandatelor de CEO, respectiv, CFO, iar sursele MEDIAFAX arată că ”presiunea creată de neîndeplinirea jalonului 121 privind guvernanta corporativă a forțat demiterea acestora”.

În perioada următoare, Hidroelectrica va avea o conducere interimară, ceea ce ar putea pune în dificultate cea mai profitabilă companie a statului.

Sursele MEDIAFAX susțin că ”este probabil ca deciziile de business și prețul acțiunilor companiei să fie afectate întrucât piețele bursiere reacționează foarte rapid la schimbările intempestive. Investitorii doresc predictibilitate, consecvență în implementarea planurilor de investiții și stabilitate la nivelul conducerilor executive”.

Ce declara Karoly Borbely la mijlocul acestei săptămâni



În urmă cu două zile, Karoly Borbely prezenta direcțiile strategice de dezvoltare ale companiei, subliniind importanța investițiilor în diversificarea surselor de energie și modernizarea capacităților existente.

La peste doi ani de la listarea Hidroelectrica la Bursa de Valori București, Borbely a rememorat etapele pregătirii acestui moment, când a deținut funcția de președinte al Comitetului de IPO. Acesta a subliniat că, din poziția de membru al echipei executive, are acum rolul de a pune în aplicare planul de business asumat odată cu listarea companiei.

„Pentru o companie listată, transparența, profesionalismul, încrederea, consecvența în implementarea planului de business, consolidarea și adaptarea la condițiile de piață sunt esențiale pentru a crește valoarea adăugată a acțiunilor. S-a reușit o listare istorică, bazată pe încrederea echipei care a prezentat planul de business”, a declarat Karoly Borbely.

Karoly Borbely recunoaștea că Hidroelectrica s-a confruntat în ultimii doi ani cu provocări legate de hidraulicitatea scăzută, însă a subliniat că potențialul companiei este unul remarcabil în zona de furnizare atât pentru clienții casnici, cât și pentru cei non-casnici.

Creșterea valorii adăugate este susținută atât prin investiții consistente în activele de bază, cât și prin dezvoltarea unor noi capacități de producție din surse regenerabile – fotovoltaic și eolian.

Proiectele aflate în derulare

Printre proiectele aflate în derulare, Karoly Borbely a amintit de prima instalație de stocare cu baterii Li-ion din cadrul companiei, la Parcul Eolian Crucea Nord. Investiția are o valoare de aproape 80 milioane lei, cu o putere de 36 MW și o capacitate de 72 MWh.

Un alt proiect de amploare este cel de la Gogoșu, estimat la 310 milioane lei, care va avea o capacitate de 256 MWh. Acesta a fost selectat pentru o finanțare europeană de 10 milioane euro prin Fondul de Modernizare.

Tot în zona regenerabilelor, Hidroelectrica implementează primul sistem flotant de panouri fotovoltaice, proiectul-pilot „Nufărul”, pe Oltul inferior. Investiția depășește 39 milioane lei și presupune o putere instalată de 10 MW și o producție anuală estimată la 13,4 GWh.

Alte proiecte fotovoltaice sunt în lucru pe râul Olt, în completarea programului prin care compania urmărește să atingă până în 2027 o capacitate suplimentară de minimum 500 MW din surse regenerabile. Bugetul alocat pentru următorii trei ani este de 2,2 miliarde lei, notează directorul Hidroelectrica.

Hidroelectrica derulează lucrări de mentenanță și retehnologizare

În paralel, compania derulează lucrări de mentenanță și retehnologizare a centralelor. În 2024, după 12 ani, a fost semnat primul contract major de retehnologizare, la Vidraru, de peste 188 milioane euro.

„Din punct de vedere al investițiilor și M&A compania se află pe un trend ascendent, pornind de la o valoare de 200 milioane lei în anul 2023, înregistrând o dinamică pozitivă în anul 2024 de 600 milioane lei (+200%), iar pentru anul 2025 ne-am propus atingerea unui obiectiv ambițios prin depășirea pragului psihologic de 1 miliard lei", mai declara Karoly Borbely la mijlocul acestei săptămâni.



În perioada 2023–2025, Hidroelectrica a înregistrat progrese importante și în zona financiar-contabilă. Printre acestea se numără optimizarea proceselor de raportare financiară prin implementarea unui calendar mai riguros de închidere și raportare a situațiilor, atât la nivel individual, cât și consolidat, incluzând subsidiarele Hidroserv SA și UCMH SRL. Măsura a avut un impact pozitiv asupra imaginii companiei în rândul investitorilor.

Prin valorificarea eficientă a resurselor financiare, compania a generat venituri de 0,51 miliarde lei, confirmând o administrare prudentă a lichidităților. În aceeași perioadă, Hidroelectrica a distribuit dividende de 7,95 miliarde lei aferente anilor 2023 și 2024, subliniind angajamentul față de acționari.

Compania a avut și un aport fiscal semnificativ, achitând taxe și impozite de 2,6 miliarde lei pentru anul 2024, până în iunie 2025. Totodată, a elaborat o strategie de atragere de resurse externe pentru finanțarea proiectelor de investiții, vizând obținerea unui miliard de euro în perioada 2026–2027.

OMV Petrom a detronat Hidroelectrica pe Bursă

În ziua în care compania s-a despărțit de CEO-ul Karoly Borbely și de CFO-ul Marian Fetița, OMV Petrom a depășit Hidroelectrica în privința capitalizării bursiere, recâștigând titlul de cea mai valoroasă companie listată la Bursa de Valori București, după aproape doi ani în care producătorul de energie hidro deținea această poziție. Cu toate acestea, indicatorii financiari ai Hidroeletrica arată că a fost generat un randament al dividendului de aproximativ 8%, iar prețul acțiunii a rămas stabil la 122 lei în ultimul an.