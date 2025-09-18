Hidroelectrica accelerează investițiile și anunță planuri ambițioase. Karoly Borbely: „suntem aplecați către zona de digitalizare, inovație și adoptarea asumată a celor mai noi tehnologii” / Compania a distribuit dividende de 7,95 mld. lei pentru 2023 și 2024

La peste doi ani de la listarea Hidroelectrica la Bursa de Valori București, Karoly Borbely a rememorat etapele pregătirii acestui moment, când a deținut funcția de președinte al Comitetului de IPO. Acesta a subliniat că, din poziția de membru al echipei executive, are acum rolul de a pune în aplicare planul de business asumat odată cu listarea companiei.

„Pentru o companie listată, transparența, profesionalismul, încrederea, consecvența în implementarea planului de business, consolidarea și adaptarea la condițiile de piață sunt esențiale pentru a crește valoarea adăugată a acțiunilor. S-a reușit o listare istorică, bazată pe încrederea echipei care a prezentat planul de business”, a declarat Karoly Borbely.

Karoly Borbely a recunoscut că Hidroelectrica s-a confruntat în ultimii doi ani cu provocări legate de hidraulicitatea scăzută, însă a subliniat că potențialul companiei este unul remarcabil în zona de furnizare atât pentru clienții casnici, cât și pentru cei non-casnici.

Creșterea valorii adăugate este susținută atât prin investiții consistente în activele de bază, cât și prin dezvoltarea unor noi capacități de producție din surse regenerabile – fotovoltaic și eolian.

Proiectele aflate în derulare

Printre proiectele aflate în derulare se numără prima instalație de stocare cu baterii Li-ion din cadrul companiei, la Parcul Eolian Crucea Nord. Investiția are o valoare de aproape 80 milioane lei, cu o putere de 36 MW și o capacitate de 72 MWh.

Un alt proiect de amploare este cel de la Gogoșu, estimat la 310 milioane lei, care va avea o capacitate de 256 MWh. Acesta a fost selectat pentru o finanțare europeană de 10 milioane euro prin Fondul de Modernizare.

Tot în zona regenerabilelor, Hidroelectrica implementează primul sistem flotant de panouri fotovoltaice, proiectul-pilot „Nufărul”, pe Oltul inferior. Investiția depășește 39 milioane lei și presupune o putere instalată de 10 MW și o producție anuală estimată la 13,4 GWh.

Alte proiecte fotovoltaice sunt în lucru pe râul Olt, în completarea programului prin care compania urmărește să atingă până în 2027 o capacitate suplimentară de minimum 500 MW din surse regenerabile. Bugetul alocat pentru următorii trei ani este de 2,2 miliarde lei, notează directorul Hidroelectrica.

Hidroelectrica derulează lucrări de mentenanță și retehnologizare

În paralel, compania derulează lucrări de mentenanță și retehnologizare a centralelor. În 2024, după 12 ani, a fost semnat primul contract major de retehnologizare, la Vidraru, de peste 188 milioane euro.

„Din punct de vedere al investițiilor și M&A compania se află pe un trend ascendent, pornind de la o valoare de 200 milioane lei în anul 2023, înregistrând o dinamică pozitivă în anul 2024 de 600 milioane lei (+200%), iar pentru anul 2025 ne-am propus atingerea unui obiectiv ambițios prin depășirea pragului psihologic de 1 miliard lei”, a declarat Karoly Borbely.

Printre proiectele recente se numără retehnologizarea CHE Stejaru (97 milioane euro), modernizarea sistemelor SCADA pe râul Olt (60 milioane lei), precum și proceduri în desfășurare pentru CHE Brădișor, stațiile CHE Moroieni, Dobrești și Scropoasa sau stațiile de pompare din județul Vâlcea.

„Pentru a aduce valoare adăugată și a crește valoarea companiei sunt necesare investiții de 1 – 1,2 miliarde de lei/an în proiecte de mentenanță și noi capacități de producție (M&A). Fiind un important pilon în zona de furnizare a energiei electrice suntem aplecați către zona de digitalizare, inovație și adoptarea asumată a celor mai noi tehnologii, astfel încât să ne creștem performanța, eficiența și – implicit, succesul”, a subliniat Karoly Borbely.

Rezultate vizibile după modernizarea serviciilor de furnizare

CEO-ul Hidroelectrica a declarat că la preluarea mandatului, în noiembrie 2023, portofoliul de clienți casnici al Hidroelectrica era de 531.000 locuri de consum, cu un volum de 502 GWh furnizat lunar către clienții finali. Peste un sfert dintre aceștia se confruntau atunci cu situații de consum nefacturat. Creanțele totale din zona de furnizare se ridicau la 2,83 miliarde lei, dintre care 1,45 miliarde lei reprezentau creanțe nefacturate, echivalentul a 23% din profitul net din 2023. Compania era astfel obligată să acorde eșalonări de plată proporționale cu întârzierile de facturare.

„Departamentul Furnizare de la acea vreme se confrunta cu situații legate de o comunicare deficitară cu clienții dar și cu un proces anevoios de urmărire și gestionare a reclamațiilor, nevoia de digitalizare și îmbunătățire fiind una evidentă”, a explicat Karoly Borbely.

Prin proiectele implementate ulterior, Hidroelectrica a eficientizat modul de contractare pentru clienții noi și a redus considerabil cazurile legate de emiterea facturilor. Digitalizarea și inovația au permis dezvoltarea unui CRM cu aplicații dedicate activității de furnizare, care a stat la baza portalului de contractare online, disponibil atât pentru clienții casnici, cât și pentru cei non-casnici.

Karoly Borbely subliniază că aceste măsuri au dus la rezultate vizibile: o creștere de 65% a numărului de locuri de consum pentru clienții casnici și de 24% pentru cei non-casnici, o reducere semnificativă a locurilor de consum nefacturate (aproximativ 1,3% din total), precum și scăderea creanțelor totale.

În prezent, compania mizează pe un portal online ușor de utilizat, care permite contractarea rapidă, actualizarea datelor personale și a convențiilor de consum. Platforma și-a demonstrat fiabilitatea prin numărul mare de accesări, atât în perioada anunțării eliminării plafonării la energie electrică, cât și ulterior.

Hidroelectrica, rezultate solide pe zona financiară și fiscală

În perioada 2023–2025, Hidroelectrica a înregistrat progrese importante și în zona financiar-contabilă, a transmis CEO-ul Karoly Borbely. Printre acestea se numără optimizarea proceselor de raportare financiară prin implementarea unui calendar mai riguros de închidere și raportare a situațiilor, atât la nivel individual, cât și consolidat, incluzând subsidiarele Hidroserv SA și UCMH SRL. Măsura a avut un impact pozitiv asupra imaginii companiei în rândul investitorilor.

Prin valorificarea eficientă a resurselor financiare, compania a generat venituri de 0,51 miliarde lei, confirmând o administrare prudentă a lichidităților. În aceeași perioadă, Hidroelectrica a distribuit dividende de 7,95 miliarde lei aferente anilor 2023 și 2024, subliniind angajamentul față de acționari.

Compania a avut și un aport fiscal semnificativ, achitând taxe și impozite de 2,6 miliarde lei pentru anul 2024, până în iunie 2025. Totodată, a elaborat o strategie de atragere de resurse externe pentru finanțarea proiectelor de investiții, vizând obținerea unui miliard de euro în perioada 2026–2027.

Pe partea de modernizare, grupul a inițiat tranziția de la SAP ECC la SAP S4/HANA, pentru creșterea eficienței operaționale și a acurateței proceselor financiare. În paralel, au fost alocate resurse suplimentare pentru modernizarea și retehnologizarea subsidiarelor, astfel încât acestea să răspundă mai bine cerințelor pieței și obiectivelor de dezvoltare durabilă.