Darău: Cineva care duce spre faliment o companie de stat nu are nici o scuză, va pleca sau va plăti

Irineu Darău declară la RFI că va continua reformele începute de fostul ministru al Economiei, Radu Miruță.

„Nu am fost niciodată un om confortabil și nu am fost niciodată un om care să facă lucruri pentru el sau pentru viitorul lui politic. Eu voi face ceea ce este corect și este bine să fac. Consider că ceea ce a început Radu Miruță a fost o cale foarte corectă”, spune Darău.

În opinia noului ministru al Economiei, „companiile de stat trebuie să funcționeze pe bază de performanță de sus până jos și acest principiu bineînțeles că-l voi continua și voi încerca să-l aplicăm la toate companiile de stat din România”.

Irineu Darău atrage atenția că „vin etape importante, avem obligații legate de guvernanța corporativă, avem termene limită de la AMEPIP, va trebui să le respectăm și știți acel principiu, omul potrivit la locul potrivit, dar și cu obiective măsurabile, astfel încât să poată răspunde, dacă nu le îndeplinește. Mai spun un lucru aici, mă voi baza foarte mult pe echipă”.

Noul ministru al Economiei spune că „cineva care duce spre exemplu o companie de stat spre faliment nu are nici o scuză și cred că se vor găsi metode pentru ca cei care nu au nici o scuză să plece sau să plătească”.