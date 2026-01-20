A sosit era „falimentului global al apei”, conform unui raport ONU

Suprautilizarea și poluarea apei trebuie abordate urgent, a declarat autorul principal al raportului, deoarece nimeni nu știa când întregul sistem s-ar putea prăbuși, cu implicații pentru pace și coeziune socială, potrivit The Guardian.

Întreaga viață depinde de apă, însă raportul a constatat că multe societăți folosesc de mult timp apa mai repede decât putea fi reaprovizionată anual în râuri și soluri, precum și supraexploatează sau distrug rezervele pe termen lung de apă din acvifere și zone umede.

Raportul arată că acest lucru a dus la falimentul resurselor de apă, multe sisteme umane de alimentare cu apă depășind punctul în care puteau fi restaurate la nivelurile anterioare. Criza climatică a exacerbat problema prin topirea ghețarilor, care stochează apa, și provocând fluctuații între vreme extrem de uscată și vreme umedă .

Profesorul Kaveh Madani, care a condus raportul, a declarat că, deși nu toate bazinele hidrografice și țările sunt în faliment din punct de vedere al apei, lumea este interconectată prin comerț și migrație, iar suficiente sisteme critice au depășit acest prag pentru a modifica fundamental riscul global legat de apă.

Conflictele legate de apă au crescut brusc

Rezultatul a fost o lume în care 75% dintre oameni trăiau în țări clasificate ca având insecuritate din punct de vedere al apei sau insecuritate critică din punct de vedere al apei, iar 2 miliarde de oameni trăiau pe un teren care se scufundă pe măsură ce acviferele subterane se prăbușesc.

Raportul arată că conflictele legate de apă au crescut brusc din 2010, în timp ce râuri majore, precum Colorado, din SUA, și sistemul Murray-Darling, din Australia, nu reușeau să ajungă la mare, iar situațiile de urgență de tipul „ziua zero” – când orașele rămân fără apă, cum ar fi în Chennai, India – se intensificau. Jumătate din lacurile mari ale lumii s-au micșorat de la începutul anilor 1990, se arată în raport. Chiar și națiunile umede, precum Marea Britanie, erau în pericol din cauza dependenței de importurile de alimente și alte produse dependente de apă.