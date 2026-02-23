Prima pagină » Știri externe » Secretarul General al ONU: Drepturile omului sunt atacate la nivel global / Gaza, Ucraina și Sudan, printre zonele critice

Secretarul General al ONU: Drepturile omului sunt atacate la nivel global / Gaza, Ucraina și Sudan, printre zonele critice

Drepturile omului sunt amenințate la nivel global, cu încălcări grave în Sudan, Gaza, Ucraina și alte zone de conflict. Antonio Guterres și Volker Turk au atras atenția asupra abuzurilor.
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Nițu Maria
23 feb. 2026, 14:32, Știri externe

Drepturile omului se află sub atac în întreaga lume, a avertizat luni Antonio Guterres, făcând referire la încălcările sistematice ale dreptului internațional și suferințele civile în conflictele din Sudan, Gaza și Ucraina, scrie Reuters.

„Statul de drept este depășit de statul forței. În întreaga lume, drepturile omului sunt respinse în mod deliberat, strategic și uneori cu mândrie.”, a spus Guterres la deschiderea Consiliului pentru Drepturile Omului de la Geneva.

Șeful ONU pentru drepturile omului, Volker Turk, a spus că lumea se confruntă cu cea mai grea luptă pentru putere și resurse de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace, când au loc încălcări masive ale drepturilor fundamentale.

Volker Turk a cerut și el oprirea abuzurilor din Sudan, Gaza, Myanmar și Ucraina.

„Nevoile umanitare explodează, în timp ce finanțarea se prăbușește”, a afirmat Guterres.

Statele Unite, cel mai mare contribuitor al organizației, au plătit doar 160 de milioane de dolari din cele peste 4 miliarde de dolari datorate. Deficitul a împiedicat desfășurarea unor anchete din 2025, inclusiv investigarea presupuselor crime de război din Republica Democrată Congo și abuzurile din Afganistan.

Despre teritoriile palestiniene, Antonio Guterres a spus că „soluția cu două state este eliminată în plină zi. Comunitatea internațională nu poate permite ca acest lucru să se întâmple”.

Secretarul general al ONU a menționat măsurile recente ale cabinetului israelian pentru consolidarea controlului asupra Cisiordaniei și facilitarea achizițiilor de terenuri de către coloniști.

Majoritatea statelor susțin crearea unui stat palestinian alături de Israel, dar premierul Benjamin Netanyahu consideră că un stat palestinian ar reprezenta o amenințare la securitatea Israelului.

Un diplomat anonim a precizat că, deși unele state membre sprijină consolidarea sistemului drepturilor omului, finanțarea insuficientă este în continuare o problemă pentru funcționarea instituțiilor ONU.

Liderii ONU cer comunității internaționale să ia măsuri pentru protejarea drepturilor fundamentale și prevenirea abuzurilor ce afectează milioane de oameni din întreaga lume.

