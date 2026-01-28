Irineu Darău: Dacă ar pleca Bolojan ar deraia acest tren al reformei

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a fost întrebat miercuri seara, la Digi 24, ce s-ar întâmpla dacă ar pleca din funcție premierul Ilie Bolojan.

„Domnul premier mi se pare organizat și axat pe reformă. Noi l-am susținut și îl susținem. Nu văd cu ce ar ajuta o asemenea schimbare. Cred că nu doar ar încetini spiritul de reformă, dar cred că ar și deraia acest tren al reformei. Pentru că dacă, totuși, în această formulă, cu domnul premier Bolojan care vrea reformă, cu USR care vrea reformă, noi creăm haos, de ce am crede că ar fi mai bine? De ce am crede că s-ar accelera lucrurile?”, a spus ministrul.

El spune că antireformiștii ar jubila dacă premierul ar pleca sau USR nu ar mai fi la guvernare.

„Eu cred că, dimpotrivă, poate undeva oamenii antireformiști, și nu cred că sunt doar într-un singur partid, și nu cred că este vreun partid cu adevărat antireformist azi la guvernare, dar sunt unii oameni politici care nu vor reformă. Și cred că acei oameni ar jubila. Unii oameni antireformiști ar jubila dacă domnul Bolojan ar pleca, ar jubila dacă USR n-ar mai fi la guvernare, pentru că îi deranjează poate uneori că sunt și oameni profund reformiști”, a mai spus Darău.

Întrebat de ce președintele Nicuşor Dan se teme că acum coaliția este un pic ceva mai rău decât acum șase luni, Irineu Darău a spus: „Cred că și domnul președinte vede lucrurile pe care le văd și românii. Din păcate, vedem un soi de erodare a imaginii coaliției. Încă o dată, eu nu o simt internă. De ce? Nici eu nu am o explicație, pentru că eu speram altceva și vă spun de ce. Am intrat într-un an neelectoral, în doi ani neelectorali. Avem toate motivele din lume, ca politicieni, ca decidenți, să guvernăm cu fața către popor, nu cu fața către sondaje”.