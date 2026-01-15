Prima pagină » Economic » ASML depășește pragul de 500 de miliarde de dolari. Acțiunile companiei olandeze au explodat pe fondul rezultatelor TSMC

Acțiunile ASML au atins joi un nou maxim istoric, iar valoarea de piață a companiei olandeze a trecut de 500 de miliarde de dolari, fiind cea mai valoroasă companie din Europa.
15 ian. 2026

Acțiunile companiei ASML au urcat cu până la 7,6% joi, la bursa din Amsterdam, iar creșterea cumulată de la începutul anului a ajuns la aproximativ 24%, informează Bloomberg.

ASML este doar a treia companie europeană care depășește pragul de 500 de miliarde de dolari, după conglomeratul de lux LVMH și compania farmaceutică daneză Novo Nordisk.

Creșterea a fost susținută de rezultatele și perspectiva financiară peste așteptări anunțate de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), cel mai mare producător de cipuri din lume și principalul client al ASML.

Compania taiwaneză a estimat că investițiile sale de capital vor ajunge până la 56 de miliarde de dolari în 2026, pe fondul cererii puternice generate de inteligența artificială.

ASML este singurul producător de mașini de litografie de ultimă generație folosite pentru fabricarea celor mai avansate cipuri, utilizate de companii precum Apple și Nvidia.

