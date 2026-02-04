Prețul acțiunilor Nintendo a scăzut pe fondul crizei de cipuri

Deși grupul japonez a înregistrat o creștere a profitului net de 51% în primele nouă luni ale anului fiscal 2025-2026, impulsionat de lansarea fenomenală a noii console Switch 2 – lansată în iunie – această consolă hibridă a vândut deja 17,37 milioane de unități, potrivit Le Figaro.

Însă profitul operațional a crescut mai puțin decât se aștepta (+23%) în trimestrul al treilea (octombrie-decembrie), iar vânzările au fost sub previziuni, conform calculelor Bloomberg. Nintendo nu și-a revizuit nici previziunile pentru anul fiscal în curs, care se încheie la sfârșitul lunii martie. Drept urmare, prețul acțiunilor a scăzut vertiginos la deschiderea bursei și a închis în scădere cu 10,98%, la 8.973 de yeni.

„Deși aceste rezultate mai mici decât cele așteptate pot fi atribuite unor creșteri de costuri mai rapide decât cele anticipate, noua consolă Switch 2 nu vinde, în cele din urmă, la fel de mult software ca predecesoarea sa ”, a comentat Amir Anvarzadeh, analist la Asymmetric Advisors.