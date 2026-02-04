Prima pagină » Știri externe » Prețul acțiunilor Nintendo a scăzut pe fondul crizei de cipuri

Acțiunile gigantului japonez al jocurilor video Nintendo au scăzut miercuri cu 11% la Bursa de Valori din Tokyo, în urma rezultatelor trimestriale dezamăgitoare și pe fondul îngrijorărilor legate de profitabilitatea sa în contextul unei penurii de cipuri de memorie.
04 feb. 2026

Deși grupul japonez a înregistrat o creștere a profitului net de 51% în primele nouă luni ale anului fiscal 2025-2026, impulsionat de lansarea fenomenală a noii console Switch 2 – lansată în iunie – această consolă hibridă a vândut deja 17,37 milioane de unități, potrivit Le Figaro.

Însă profitul operațional a crescut mai puțin decât se aștepta (+23%) în trimestrul al treilea (octombrie-decembrie), iar vânzările au fost sub previziuni, conform calculelor Bloomberg. Nintendo nu și-a revizuit nici previziunile pentru anul fiscal în curs, care se încheie la sfârșitul lunii martie. Drept urmare, prețul acțiunilor a scăzut vertiginos la deschiderea bursei și a închis în scădere cu 10,98%, la 8.973 de yeni.

„Deși aceste rezultate mai mici decât cele așteptate pot fi atribuite unor creșteri de costuri mai rapide decât cele anticipate, noua consolă Switch 2 nu vinde, în cele din urmă, la fel de mult software ca predecesoarea sa ”, a comentat Amir Anvarzadeh, analist la Asymmetric Advisors.

