Prima pagină » Economic » Investiții de 375 de milioane de euro în cipurile viitorului. România vrea să devină jucător strategic

Investiții de 375 de milioane de euro în cipurile viitorului. România vrea să devină jucător strategic

România vrea să devină jucător strategic în industria europeană a semiconductorilor. Ministerul Economiei anunță că o nouă țintă din PNRR a fost îndeplinită.
Investiții de 375 de milioane de euro în cipurile viitorului. România vrea să devină jucător strategic
Cosmin Pirv
21 ian. 2026, 10:07, Economic

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a anunțat că România a atins o bornă importantă pentru industria tehnologică.

România a îndeplinit oficial ținta 267 din PNRR, asigurând finanțarea pentru dezvoltarea semiconductorilor și a procesoarelor cu consum redus de energie.

Este vorba de peste 375 de milioane de euro investiți din fonduri europene și de 23 de contracte de finanțare semnate. Mai mult, 112 milioane de lei au fost deja plătiți în luna decembrie 2025 către beneficiari.

„Companii lider precum Robert Bosch, NXP Semiconductors și Aumovio Technologies (fostul Continental Automotive) au primit deja primele fonduri pentru implementarea acestor proiecte strategice. România își confirmă astfel rolul de partener esențial în industria microelectronicii la nivel european”, susțin reprezentanții ministerului.

Recomandarea video

EXCLUSIV Ministrul Sănătății, după investigația G4Media despre „mafia parafelor”: Au existat „tot felul de rezistențe” din sistem
G4Media
Câți bani a primit, în doar 2 ore, un cerșetor din Iași. Este din Bârlad, dar și-a închiriat un apartament în regim hotelier
Gandul
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
Cancan
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport
Ororile prin care a trecut tânăra ținută sclavă de șeful ISIS: „Soția lui era chiar mai rea decât el”
Libertatea
Cine are noroc în dragoste în 2026. Zodiile care își găsesc jumătatea în acest an
CSID
România introduce sistemul american anti-dronă MEROPS. Șeful Armatei: „Foarte curând”
Promotor