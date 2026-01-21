Investiții de 375 de milioane de euro în cipurile viitorului. România vrea să devină jucător strategic

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a anunțat că România a atins o bornă importantă pentru industria tehnologică.

România a îndeplinit oficial ținta 267 din PNRR, asigurând finanțarea pentru dezvoltarea semiconductorilor și a procesoarelor cu consum redus de energie.

Este vorba de peste 375 de milioane de euro investiți din fonduri europene și de 23 de contracte de finanțare semnate. Mai mult, 112 milioane de lei au fost deja plătiți în luna decembrie 2025 către beneficiari.

„Companii lider precum Robert Bosch, NXP Semiconductors și Aumovio Technologies (fostul Continental Automotive) au primit deja primele fonduri pentru implementarea acestor proiecte strategice. România își confirmă astfel rolul de partener esențial în industria microelectronicii la nivel european”, susțin reprezentanții ministerului.