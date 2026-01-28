LVMH se scufundă și trage în jos sectorul de lux după rezultatele sale. Acțiunile Christian Dior, printre cele mai afectate

LVMH, cel mai mare grup de lux din lume, care deține branduri precum Louis Vuitton, Dior, Moët & Chandon și Hennessy, a raportat un profit de 10,878 miliarde de euro pentru anul 2025. Cifra reprezintă o scădere de 13% față de anul precedent, un declin care a ridicat semne de întrebare privind ritmul de creștere al industriei de lux într-un context economic mai dificil, notează El Economista

Compania a anunțat rezultatele după închiderea burselor europene de marți, iar reacția investitorilor nu s-a lăsat așteptată. Deși vânzările din ultimul trimestru au crescut cu 1%, peste estimările analiștilor care indicau o scădere de 0,4%, perspectivele prudente prezentate de grup au fost interpretate ca un semnal de încetinire a cererii globale pentru produse premium.

Piața a penalizat nu doar LVMH, ci întreg sectorul de lux, care a intrat rapid pe un trend descendent.

Unda de șoc s-a extins în tot sectorul de lux

Prăbușirea LVMH a tras în jos și alte companii din sectorul de lux. Acțiunile Christian Dior au înregistrat una dintre cele mai mari scăderi ale zilei, pierzând aproximativ 7,4%, pe fondul legăturii directe cu grupul LVMH.

Și alți jucători importanți au resimțit presiunea vânzărilor. Kering, grupul care deține branduri precum Gucci și Saint Laurent, a pierdut aproximativ 3%, în timp ce acțiunile Hermès au scăzut cu aproape 3,8%. Deși corecțiile au fost mai moderate decât în cazul LVMH, direcția a fost clar negativă pentru întregul sector.

Analiștii consideră că reacția pieței reflectă temerile legate de o posibilă încetinire a consumului de lux, în special în piețe cheie precum China și Statele Unite, unde cererea a fost motorul principal al creșterii în ultimii ani.

Investitorii devin mai prudenți

Chiar dacă LVMH a reușit să surprindă pozitiv la capitolul vânzări trimestriale, profitul mai mic și previziunile conservatoare au schimbat rapid sentimentul din piață. Investitorii se așteptau la semnale mai clare de revenire și la perspective mai optimiste pentru 2026.

Scăderea abruptă a acțiunilor arată cât de sensibil a devenit sectorul de lux la orice semn de încetinire economică. După ani de creștere spectaculoasă, brandurile premium se confruntă acum cu un consumator mai precaut, afectat de inflație și de incertitudinile economice globale.

Evoluția LVMH ar putea fi un indicator important pentru următoarele luni, deoarece investitorii vor urmări atent dacă această corecție este doar o reacție temporară sau începutul unei perioade mai dificile pentru industria luxului.