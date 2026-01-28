China aprobă sute de mii de cipuri Nvidia H200. Schimbare majoră

Două surse familiarizate cu subiectul au confirmat informația pentru agenția de presă. Acestea au solicitat anonimatul din cauza sensibilității dosarului.

Aprobarea acoperă câteva sute de mii de cipuri H200. Decizia a fost luată în timpul vizitei directorului executiv al Nvidia, Jensen Huang, în China, săptămâna aceasta.

Primul lot de aprobări a fost alocat în principal celor trei mari companii chineze de internet. Alte întreprinderi se află în așteptare pentru aprobări ulterioare, a declarat una dintre surse.

Sursele au refuzat să numească firmele care au primit aprobările inițiale.

Ministerele industriei și comerțului din China, precum și Nvidia, nu au răspuns la solicitările de comentarii.

H200, un punct fierbinte în relațiile SUA-China

Cipul H200 este al doilea cel mai puternic cip AI al Nvidia. Produsul a devenit un punct fierbinte în relațiile dintre SUA și China.

În ciuda cererii puternice din partea firmelor chineze și a aprobării exporturilor de către SUA, ezitarea Beijingului de a permite importurile a reprezentat principalul obstacol.

La începutul acestei luni, SUA a aprobat oficial vânzarea cipului H200 către China. Cu toate acestea, autoritățile chineze au ultimul cuvânt în ceea ce privește aprobarea importului.

Incertitudine în ultimele săptămâni

În ultimele săptămâni nu era clar dacă Beijingul va acorda aprobarea. Guvernul dorește să găsească un echilibru între satisfacerea cererii interne pentru cipuri AI avansate și dezvoltarea industriei interne de semiconductori.

Autoritățile vamale chineze au informat agenții că cipurile H200 nu au voie să intre în China, a raportat Reuters la începutul acestei luni.

Însă firmele chineze de tehnologie au plasat comenzi pentru peste două milioane de cipuri H200. Cererea depășește cu mult stocul disponibil al Nvidia, a raportat Reuters luna trecută.

Vizita lui Jensen Huang în China

Jensen Huang a sosit vinerea trecută la Shanghai pentru celebrările anuale cu angajații Nvidia din China. De atunci a călătorit la Beijing și în alte orașe, potrivit Reuters.

Rămâne incert câte companii suplimentare vor primi aprobarea în loturile următoare. Nu se știe ce criterii folosește Beijingul pentru a determina eligibilitatea.

Prioritate pentru giganții internetului

Aprobările pentru H200 sugerează că Beijingul acordă prioritate nevoilor marilor companii chineze de internet. Acestea cheltuiesc miliarde de dolari pentru centre de date necesare dezvoltării serviciilor de IA.

Companiile chineze vor să concureze cu rivalii americani, inclusiv OpenAI.

Deși companii chineze precum Huawei au acum produse care rivalizează cu performanța cipului H20 al Nvidia, acestea sunt încă cu mult în urma H200.

Cipul H200 oferă o performanță de aproximativ șase ori mai mare decât cipul H20 al Nvidia. H20 era anterior cel mai avansat cip AI care putea fi vândut în China.

Posibile condiții pentru import

Beijingul a discutat despre obligarea companiilor să cumpere o anumită cotă de cipuri interne. Aceasta ar fi condiția pentru a primi aprobarea de a importa semiconductori străini, a raportat anterior Reuters.