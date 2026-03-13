Cicatricea COVID lovește memoria RAM. De ce prețurile record vor dura până în 2027

Datele colectate de TrendForce și PCPartPicker arată amploarea crizei. O unitate de memorie RAM de 16 GB costa aproximativ 100 de dolari în octombrie. În prezent, același produs depășește 500 de dolari. Memoriile de 8 GB destinate telefoanelor mobile și-au triplat și ele prețul, ajungând la 150 de dolari per unitate, potrivit elEconomista.

Confirmarea vine de la Apple. Compania a anunțat joi un contract de furnizare DRAM cu Samsung pentru iPhone-ul pliabil, la prețuri duble față de cele anterioare.

Cele mai mari companii din lume au acceptat deja că nivelurile actuale de preț au venit pentru a rămâne.

De ce nu se produce pur și simplu mai mult

Răspunsul se află în trauma recentă a industriei. Pandemia a generat o cerere explozivă de memorie, iar piața a crescut cu 50% în doar doi ani. În 2022 a urmat o criză violentă. Comenzile s-au prăbușit, iar veniturile din sectorul RAM au scăzut cu 32,5% într-un singur trimestru.

Samsung a înregistrat pierderi de 3 miliarde de dolari din segmentul semiconductorilor. Hynix a pierdut 1,3 miliarde. Micron a fost cel mai afectat. Compania a raportat pierderi de 5,8 miliarde de dolari în anul fiscal 2023 – primele cifre negative din ultimul deceniu.

Fabrici noi: 15 miliarde de dolari și 18 luni de așteptare

Producătorii își vor extinde acum capacitatea încet și prudent, pentru a evita o nouă criză de supraproducție. Problema este că industria nu poate reacționa rapid. Potrivit Coughlin Associates, construirea unei fabrici noi costă aproximativ 15 miliarde de dolari și necesită 18 luni până la punerea în funcțiune.

Acest decalaj garantează că noua capacitate va ajunge pe piață mult după vârful cererii. Samsung a anunțat deja adăugarea de noi linii DRAM la fabrica din Pyeongtaek, Coreea, care ar putea procesa 120.000 de plăci suplimentare pe lună. Acestea nu vor fi operaționale însă înainte de începutul anului 2027.

Cei trei mari producători – Hynix cu 38% din piața globală, Samsung cu 33% și Micron cu 22% – controlează practic întreaga ofertă. Analiștii de la Neuberger Berman estimează că prețurile vor rămâne ridicate cel puțin până în 2026, iar deficitul se poate extinde pe parcursul mai multor ani.