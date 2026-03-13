Două turiste rătăcite cu mașina în pădure, salvate de jandarmii sibieni

Totul s-a întâmplat joi seară, în jurul orei 20:23, când jandarmii au fost direcționați pe un drum forestier dintre localitățile Săliște și Tilișca pentru a interveni în sprijinul unor femei, în urma unui apel prin SNUAU 112.

Turistele, o tânără de 25 de ani din Satu Mare și una de 21 din Târgu Mureș, locuiesc în Cluj și plecaseră la drum spre Sebeșu de Sus. Când au ajuns în Săliște, deși aveau o mașină de teren 4×4, s-au abătut de la drumul principal și au urcat spre localitatea Crinț pe o porțiune de off-road.

Problemele au apărut la coborâre înspre Tilișca. Drumul era accidentat, iar mașina a rămas suspendată, , fiind imposibil de repus pe direcția de deplasare.

Jandarmii au preluat tinerele și le-au însoțit până în municipiul Sibiu. Turistele nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Jandarmii le recomandă turiștilor se informeze bine despre trasee înainte să plece la drum. Aceștia recomandă evitarea drumurilor necunoscute sau greu accesibile, mai ales dacă șoferii nu au experiență sau echipament adecvat, și să nu se aventureze singuri pe timp de noapte în zone izolate.