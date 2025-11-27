Prima reacție a premierului Bolojan în urma anchetei Recorder ce vizează Hidroelectrica: Este o formă de a-ți bate joc de banul public

Premierul Ilie Bolojan a oferit joi o primă reacție la Digi24, afirmând că nu va tolera niciun comportament care presupune „batjocorirea banului public”. Acesta a subliniat că situația trebuie verificată rapid, iar responsabilitatea trebuie stabilită indiferent de perioada în care s-au produs faptele.

„Dacă aceste aspecte sunt reale, fiecare dintre cei care au făcut astfel de lucruri, care le-au tolerat, trebuie să răspundă pentru ce au făcut. Este o formă de a-ți bate joc de banul public”, a declarat Bolojan.

Ministrul Energiei va trimite corpul de control la Hidroelectrica pentru a verifica toate informațiile apărute în spațiul public. Bolojan a precizat că raportul trebuie să fie public, iar dacă se confirmă abateri, instituțiile competente trebuie sesizate imediat.

„Orice astfel de lucru, dacă așa s-a întâmplat, trebuie să atragă răspunderea celor care l-au tolerat sau l-au făcut. Nu am date legate de asta, înțeleg că au fost în anii anteriori, dar nu are importanță când a fost”, a adăugat premierul.

El a vorbit și despre problema de sistem care permite, în unele instituții, abateri administrative sau financiare, pledând pentru reguli simple și respectate strict.

Ce urmează?

Corpul de control al Ministerului Energiei urmează să demareze verificările la Hidroelectrica în perioada imediat următoare. Premierul se declară convins că rezultatele vor fi prezentate public, iar dacă investigația va confirma existența unor prejudicii sau abuzuri, acestea vor fi transmise organelor de anchetă.

Între timp, Hidroelectrica insistă că este unul dintre cei mai mari contributori la bugetul de stat și că își menține angajamentul față de integritate și legalitate, promițând că va continua să coopereze cu toate instituțiile abilitate și să recupereze eventualele prejudicii.