Demisionează Moșteanu? Un deputat PSD vorbește despre un înlocuitor al ministrului Apărării: „este responsabil cu dezvoltarea curling-ului”

Deputatul PSD, Voicu Vuscan, a comentat zvonurile privind posibila demisie a ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu. Printr-un mesaj publicat pe Facebook parlamentarul s-a declarat sceptic în privința demisiei.

Totuși, el a avansat un posibil înlocuitor al lui Moșteanu. Este vorba despre Allen Coliban, un alt membru al USR. Voicu Vuscan i-a verificat cv-ul și a aflat că Allen Coliban este specialist în sportul pe gheață numit curling.

„În cazul puțin probabil ca Moșteanu să demisioneze, are USR înlocuitorul perfect pentru funcția de ministru al apărării: Allen Coliban, comentator de…. curling și responsabil cu dezvoltarea curling-ului în România”, a scris Voicu Vuscan.

Deputatul social democrat a tras concluzia.

„Ăștia sunt cei care urlă că vin rușii și ei stau de pază la hotare. Unul bagă fise la biliard și altul împinge o bilă pe gheață. Strașnici eroi”, a încheiat deputatul PSD, Voicu Vuscan.

CV-ul care a declanșat scandalul

O anchetă jurnalistică Libertatea a scos la iveală detalii despre cv-urile ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, din perioada în care ocupa funcții în Ministerul Transporturilor și în companii de stat.

La acel moment, aceste posturi cereau studii superioare pentru a fi eligibil de poziția respectivă. În primul cv din acea perioadă apărea o diplomă de la Universitatea Athenaeum, instituție care a comunicat că Moșteanu „nu a fost niciodată student” acolo.

Documentul respectiv era singura dovadă de studii superioare prezentată atunci.

Investigația arată că, ulterior, ministrul a modificat cv-ul și a trecut studii la Bioterra, cu finalizare în 2015. Totuși, diploma nu figura în documentele oficiale din perioada în care Moșteanu ocupa funcții publice, a stabilit ancheta.

În plus, între februarie și iunie 2016, Ionuț Moșteanu ar fi ocupat ilegal funcția de membru în Consiliul de Administrație al TAROM, fiindcă legea cerea, la vremea respectivă, o diplomă universitară, conform investigației.