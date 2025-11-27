Prima pagină » Politic » Ionuț Moșteanu, surprins în Parlament sorbind din cafea în timpul imnului național

Ionuț Moșteanu, surprins în Parlament sorbind din cafea în timpul imnului național

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a fost surprins în Parlament sorbind din cafea chiar când se intona imnul României.
27 nov. 2025, 19:21, Politic

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a fost surprins miercuri în prezidiul Parlamentului, chiar înainte de prezentarea Strategiei naționale de apărare, când sorbea din cafea în timp ce se intona imnul României.

Înainte ca președintele Nicușor Dan să prezinte Strategia națională de apărare, ministrul a fost observat în prezidiu, alături de alți oficiali, precum viceprim-ministrul Cătălin Predoiu și ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, consumând cafeaua sa de dimineață.

Când în Parlament s-au auzit acordurile de la imnul țării, „Deșteaptă-te române”, toți cei prezenți s-au ridicat în picioare, în semn de respect.

Deși politicienii din sală stăteau drepți și cu expresii solemne, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a făcut un gest considerat o lipsă de respect față de evenimentul la care era prezent.

În timpul ședinței de prezentare a modificărilor pe zona de apărare a țării și consolidare a parteneriatelor strategice internaționale, inclusiv cu Uniunea Europeană, Ionuț Moșteanu a considerat că, în acel moment, cafeaua de dimineață este mai importantă.