Germania, în fața unor alianțe imprevizibile, avertizează ministrul Apărării

Germania trebuie să își regândească locul pe scena internațională, având în vedere incertitudinea privind alianțele pe care se poate baza și cât ar rezista în timp.

Declarațiile au fost făcute miercuri de ministrul german al Apărării, Boris Pistorius.

În fața parlamentarilor, Pistorius a explicat că recentele negocieri pentru oprirea războiului din Ucraina au scos la iveală schimbările din structurile de putere la nivel global.

„Tabla de șah geopolitică se schimbă rapid, tiparele sale, aranjamentul său. Alianțele se schimbă mai repede decât ar fi fost de conceput înainte”, a spus el.

„Pentru noi ca germani din Uniunea Europeană și din NATO, aceasta înseamnă că trebuie să ne redefinim poziția pe această tablă de șah geopolitică, să ne redefinim rolul în următorii ani, pentru că nu știm pe ce alianțe ne putem baza în viitor și cât timp vor dura.”, a mai spus el.