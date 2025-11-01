Alertă cu drone la aeroportul din Berlin. Zborurile au fost suspendate timp de două ore

Decolările şi aterizările au fost suspendate între orele 20:08 şi 21:58, iar „o serie întreagă de zboruri” au fost redirecţionate către alte oraşe germane în timpul închiderii, a spus purtătorul de cuvânt.

Un zbor de la Londra la Berlin a fost deviat către Hamburg, potrivit Dpa, pilotul invocând activitatea dronelor ca motiv.

Zborurile de la Stockholm, Antalya şi Helsinki către Berlin au fost, de asemenea, deviate.

O purtătoare de cuvânt a poliţiei a declarat că un martor a raportat că a văzut o dronă în apropierea aeroportului Berlin-Brandenburg şi că ofiţerii de patrulă au văzut-o şi ei mai târziu.

„În acest moment, nu mai zboară”, a declarat purtătoarea de cuvânt a poliţiei din Brandenburg, la Potsdam, adăugând că dispozitivul nu a fost localizat.

Incidentele care implică drone au cauzat perturbări din ce în ce mai mari ale operaţiunilor aeroporturilor germane. La începutul lunii octombrie, activitatea unei drone de origine necunoscută a perturbat pentru scurt timp traficul la aeroportul din München, al doilea ca mărime din ţară.