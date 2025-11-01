Prima pagină » Știri externe » Alertă cu drone la aeroportul din Berlin. Zborurile au fost suspendate timp de două ore

Zborurile de la Aeroportul Berlin Brandenburg au fost suspendate timp de aproape două ore, vineri seară, din cauza apariţiei unor drone neidentificate. Este cea mai recentă dintr-o serie de alerte similare în întreaga Europă.
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Andreea Tobias
01 nov. 2025, 07:37, Știri externe

Decolările şi aterizările au fost suspendate între orele 20:08 şi 21:58, iar „o serie întreagă de zboruri” au fost redirecţionate către alte oraşe germane în timpul închiderii, a spus purtătorul de cuvânt.

Un zbor de la Londra la Berlin a fost deviat către Hamburg, potrivit Dpa, pilotul invocând activitatea dronelor ca motiv.

Zborurile de la Stockholm, Antalya şi Helsinki către Berlin au fost, de asemenea, deviate.

O purtătoare de cuvânt a poliţiei a declarat că un martor a raportat că a văzut o dronă în apropierea aeroportului Berlin-Brandenburg şi că ofiţerii de patrulă au văzut-o şi ei mai târziu.

„În acest moment, nu mai zboară”, a declarat purtătoarea de cuvânt a poliţiei din Brandenburg, la Potsdam, adăugând că dispozitivul nu a fost localizat.

Incidentele care implică drone au cauzat perturbări din ce în ce mai mari ale operaţiunilor aeroporturilor germane. La începutul lunii octombrie, activitatea unei drone de origine necunoscută a perturbat pentru scurt timp traficul la aeroportul din München, al doilea ca mărime din ţară.