Un fost aerodrom se va transforma într-un aeroport internațional cu milioane de turiști anual. Investiția: un miliard de euro

Un nou aeroport este construit la Cape Town, Africa de Sud, o destinație de vacanță populară. Zona este căutată în special de turiștii care vor să scape de frigul din timpul iernii din emisfera nordică.

Aeroportul Cape Winelands se va deschide în anul 2028 și va fi al doilea aeroport internațional din Cape Town. Viitorul centru aviatic își propune să deservească peste 5 milioane de pasageri anual până în 2050 și să susțină aproximativ 100.000 de locuri de muncă directe și indirecte în primii 20 de ani. De asemenea, va atenua „cererea tot mai mare” de pe aglomeratul Aeroport Internațional Cape Town, potrivit Express.

Site-ul este în prezent un aerodrom privat, folosit în principal pentru lecții de zbor. Aerodromul a fost înființat în 1943 ca bază pentru Forțele Aeriene Sud-Africane. Lucrările pentru viitorul aeroport vor începe anul viitor, iar prima parte a obiectivului va fi inaugurată doi ani mai târziu, conform planului.

Ce include proiectul

Prima parte a proiectului va include, printre altele, o pistă, un terminal pentru pasageri, un hotel și o stație de alimentare cu combustibil.

Proiectul este susținut de un mare fond de investiții imobiliare care s-a asociat cu o companie specializată în dezvoltarea infrastructurii aeroportuare. Planurile de dezvoltare vizează crearea unui „centru de aviație și logistică de clasă mondială care să sprijine creșterea economică, să atragă noi investiții și să îmbunătățească conectivitatea regională”.

Zonă căutată de turiști

Cape Town este unul dintre cele mai populare locuri de călătorie în special pentru turiștii din emisfera nordică. Orașul sud-african este renumit pentru peisajele sale uluitoare și temperaturile de 28°C din luna decembrie.