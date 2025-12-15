Prima pagină » Știri externe » Un fost aerodrom se va transforma într-un aeroport internațional cu milioane de turiști anual. Investiția: un miliard de euro

Un fost aerodrom se va transforma într-un aeroport internațional cu milioane de turiști anual. Investiția: un miliard de euro

Un fost aerodrom se va transforma într-un aeroport internațional. Investiția de circa un miliard de euro se face în Africa. Experții estimează că noul aeroport va avea cinci milioane de turiști anual.
Un fost aerodrom se va transforma într-un aeroport internațional cu milioane de turiști anual. Investiția: un miliard de euro
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
15 dec. 2025, 17:43, Economic

Un nou aeroport este construit la Cape Town, Africa de Sud, o destinație de vacanță populară. Zona este căutată în special de turiștii care vor să scape de frigul din timpul iernii din emisfera nordică.

Aeroportul Cape Winelands se va deschide în anul 2028 și va fi al doilea aeroport internațional din Cape Town. Viitorul centru aviatic își propune să deservească peste 5 milioane de pasageri anual până în 2050 și să susțină aproximativ 100.000 de locuri de muncă directe și indirecte în primii 20 de ani. De asemenea, va atenua „cererea tot mai mare” de pe aglomeratul Aeroport Internațional Cape Town, potrivit Express.

Site-ul este în prezent un aerodrom privat, folosit în principal pentru lecții de zbor. Aerodromul a fost înființat în 1943 ca bază pentru Forțele Aeriene Sud-Africane. Lucrările pentru viitorul aeroport vor începe anul viitor, iar prima parte a obiectivului va fi inaugurată doi ani mai târziu, conform planului.

Ce include proiectul

Prima parte a proiectului va include, printre altele, o pistă, un terminal pentru pasageri, un hotel și o stație de alimentare cu combustibil.

Proiectul este susținut de un mare fond de investiții imobiliare care s-a asociat cu o companie specializată în dezvoltarea infrastructurii aeroportuare. Planurile de dezvoltare vizează crearea unui „centru de aviație și logistică de clasă mondială care să sprijine creșterea economică, să atragă noi investiții și să îmbunătățească conectivitatea regională”.

Zonă căutată de turiști

Cape Town este unul dintre cele mai populare locuri de călătorie în special pentru turiștii din emisfera nordică. Orașul sud-african este renumit pentru peisajele sale uluitoare și temperaturile de 28°C din luna decembrie.

Recomandarea video

BREAKING Cristi Danileț a învins „sistemul Savonea” la Curtea Europeană a Drepturilor Omului
G4Media
A plătit 227.000 de euro pe o casă cu vedere la mare, dar în trei luni a fost nevoit să o demoleze. Ce a pățit un bărbat din Marea Britanie
Gandul
Primele REZULTATE ale necropsiei Rodicăi Stănoiu, după ce a fost deshumată. Ce au descoperit medicii legiști
Cancan
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Prosport
Rodica Stănoiu va fi exhumată de polițiștii și procurorii care fac cercetări pentru ucidere din culpă
Libertatea
Bani în plus la pensie pentru acești seniori din România. Cine se califică pentru ajutorul de sărbători
CSID
Decembrie: Începe o nouă sesiune Rabla 2025. Câți bani primești pentru o mașină nouă
Promotor