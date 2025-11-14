Peste 150 de palestinieni, blocați timp de 12 ore într-un avion pe un aeroport din Africa de Sud

Peste 150 de palestinieni au rămas izolați într-un avion timp de aproape 12 ore pe aeroportul O.R. Tambo din Johannesburg, au anunțat vineri autoritățile sud-africane, stârnind critici puternice din partea organizațiilor umanitare și a publicului. Printre pasageri se aflau familii cu copii și o femeie însărcinată în nouă luni, scrie AP.

Un pastor care a avut permisiunea de a urca la bord în timp ce oamenii încă erau blocați a descris condițiile ca fiind „extrem de tensionate”, cu copii „care transpirau, țipau și plângeau”. Palestinienii sosiseră joi dimineață la Johannesburg cu un avion charter, după o escală la Nairobi. Autoritățile sud-africane au refuzat inițial intrarea lor în țară, motivând că pasagerii nu aveau ștampile de ieșire din Israel, nu au declarat durata șederii și nu au furnizat adrese locale.

Abia joi noaptea, după intervenția Ministerului de Interne și după ce organizația Gift of the Givers s-a oferit să îi găzduiască temporar, pasagerilor li s-a permis să coboare. Potrivit autorităților, 23 dintre ei au plecat între timp spre alte țări, iar 130 se află încă în Africa de Sud.

Fondatorul Gift of the Givers, Imtiaz Sooliman, a declarat că acesta este al doilea avion în două săptămâni care transportă palestinieni, probabil proveniți din Fâșia Gaza devastată de război și că mulți dintre ei nici nu știau care era destinația finală. Nu este clar cine a organizat zborul charter.

Pastorul sud-african Nigel Branken, care a intrat în avion în timpul blocajului, a afirmat la televiziunea națională SABC că mulți dintre pasageri intenționează acum să solicite azil în Africa de Sud.

El a criticat tratamentul aplicat acestora: „Nu cred că asta reprezintă Africa de Sud. Ar trebui măcar să le permitem oamenilor accesul în aeroport și să le respectăm dreptul fundamental de a cere azil”.