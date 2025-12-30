Ucraina lovește o bază de drone rusești de pe aeroportul ocupat din Donețk

Armata ucraineană a lovit un centru logistic pentru drone al forțelor ruse, amplasat pe aeroportul din Donețk, în estul Ucrainei ocupat de Rusia.

Informația a fost confirmată de comandantul Forțelor pentru Sisteme Fără Pilot, Robert Brovdi, cunoscut sub indicativul „Madyar”.

Potrivit acestuia, trupele ruse foloseau aeroportul drept bază pentru instruirea și lansarea dronelor Shahed, Geran și Gerbera.

Atacul a vizat depozite de drone, magaziile cu unități de luptă, un centru de pregătire înainte de zbor, precum și zone unde erau cantonate cadre militare și tehnice, notează RBC-Ukraine.

Operațiunea a fost planificată de militari ai Brigăzii 414 independente, cunoscută sub numele „Păsările lui Madyar”, în cooperare cu nou-înființatul Centru de Lovituri la Distanță.

Lovitura a fost executată de Primul Centru Independent al Forțelor pentru Sisteme Fără Pilot, a precizat Brovdi.

Aeroportul din Donețk și-a încetat activitatea civilă în mai 2014, după începutul ocupației ruse în regiune.

Forțele ucrainene l-au apărat timp de 242 de zile, până la retragerea completă din ianuarie 2015, în urma distrugerii turnului de control și a unuia dintre terminale.