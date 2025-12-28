Prima pagină » Știri externe » O clădire cu două etaje s-a prăbușit. Trei persoane au murit, inclusiv un copil

O clădire cu două etaje s-a prăbușit în Africa de Sud. Incidentul s-a produs duminică. Trei persoane au murit, inclusiv un copil.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
28 dec. 2025, 13:51, Social

Trei persoane, inclusiv un copil de un an, au murit după ce o clădire cu două etaje s-a prăbușit în orașul Soweto din Africa de Sud. Incidentul s-a produs în primele ore ale dimineții de duminică, au declarat autoritățile, potrivit AP.

Alte trei persoane au fost rănite în timpul incidentului. Acestea primesc tratament la Spitalul Chris Hani Baragwanath.

Conform autorităților locale, șase persoane se aflau în interiorul clădirii când aceasta s-a prăbușit. Echipele care au intervenit la fața locului au salvat cele trei persoane prinse sub dărâmături.

„Din păcate, trei vieți s-au pierdut în acest incident, două femei și un copil. Incidentul a fost preluat de autoritățile competente pentru investigații suplimentare”, a declarat Xolile Khumalo, purtător de cuvânt al Serviciilor de Management al Urgențelor din Johannesburg.

Incidentele de acest tip sunt frecvente în Africa de Sud. Pe 12 decembrie, cinci persoane au murit după ce o clădire cu mai multe etaje. Incidentul a avut loc în apropierea orașului Durban. O persoană a fost decedată în timpul intervenției. Ulterior, echipele de intervenție au mai descoperit patru cadavre.

