Africa de Sud: 12 elevi și-au pierdut viața în urma unui accident rutier

Doisprezece elevi au murit luni, în Africa de Sud, după ce un microbuz școlar s-a ciocnit cu un camion în apropierea orașului Vanderbijlpark, la sud de capitala Johannesburg.
Radu Mocanu
19 ian. 2026, 14:01, Știri externe

Potrivit autorităților, accidentul s-a produs după ce șoferul microbuzului școlar a pierdut controlul volanului în timp ce efectua o depășire, relatează Le Figaro. 

Ministrul regional al Educației, Matome Chiloane, a anunțat că unsprezece copii au murit pe loc, iar al doisprezecelea a decedat la spital din cauza rănilor, calificând tragedia drept „teribilă”. 

Autoritățile nu au făcut publice vârstele exacte ale victimelor, se știe că erau elevii de școală primară și gimnazială. 

Accidente similare s-au petrecut și în decursul anului trecut. În septembrie au murit cinci elevi și alți opt au fost răniți, iar în octombrie alți 18 au fost grav răniți. 

Deși Africa de Sud dispune de o infrastructură rutieră modernă, accidentele grave sunt frecvente, pe fondul depășirii limitei de viteză, condusului agresiv și stării precare a vehiculelor. 

Potrivit Ministerului Transporturilor, peste 11.400 de persoane și-au pierdut viața pe drumurile sud-africane în 2025. 

