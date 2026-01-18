Prima pagină » Știri externe » Un apartament în care se desfășura o petrecere cu zeci de persoane s-a prăbușit peste cel de dedesubt

Un apartament în care se desfășura o petrecere s-a prăbușit peste cel de la etajul inferior. Incidentul s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică la Paris. La petrecere participau zeci de persoane și numeroase au fost rănite.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
18 ian. 2026, 07:35, Social

Un apartament de la etajul 5 s-a prăbușit peste cel de dedesubt, potrivit Le Figaro. Aproximativ 50 de persoane se aflau în apartamentul unde se desfășura o petrecere. 19 dintre acestea au fost rănite, iar una este în stare gravă, au transmis pompierii francezi.

Incidentul s-a produs într-o clădire de pe Rue Amelot din arondismentul 11 din Paris. Pompierii au fost alertați la scurt timp după miezul nopții. În misiune au fost trimiși 145 de pompieri cu 45 de vehicule, precum și numeroase ambulanțe.

Constatările inițiale indică faptul că prăbușirea a fost provocată de o problemă la structura clădirii și nu de o scurgere de gaze.

