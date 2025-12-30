Șeful securității Estoniei: Rusia nu plănuiește să atace o țară NATO în acest moment

Tensiunile din regiunea Mării Baltice și războiul din Ucraina nu se traduc, în acest moment, într-o escaladare iminentă la nivelul NATO, potrivit serviciilor de informații estoniene. „Ceea ce observăm în continuare este că Rusia nu are, în prezent, intenția de a ataca niciunul dintre statele baltice sau NATO, în sens larg”, a declarat șeful Serviciului de Informații Externe al Estoniei, Kaupo Rosin, într-un interviu acordat postului public ERR.

Rusia evită o confruntare cu NATO

Oficialul estonian a explicat însă că această evaluare favorabilă nu este una definitivă și depinde de menținerea unei posturi de descurajare credibile. Potrivit lui Rosin, Rusia caută să evite o confruntare directă cu NATO.

Moscova și-ar fi modificat comportamentul ca urmare a reacțiilor ferme ale NATO și ale statelor occidentale la incidentele recente din regiunea Mării Baltice – de la sabotaje ale infrastructurii subacvatice până la incursiuni aeriene. „Ca răspuns la reacțiile Occidentului sau ale NATO, Rusia și-a ajustat comportamentul pentru a preveni repetarea unor astfel de incidente”, a explicat șeful securității Estoniei.

Pacea care nu aduce siguranță Europei

Rosin a arătat că, de la lansarea misiunii NATO Baltic Sentry, nu au mai fost înregistrate incidente legate de cablurile submarine. Riscurile nu pot fi însă excluse complet pe termen lung, având în vedere nivelul ridicat al activității militare și continuarea războiului din Ucraina.

În același timp, Estonia avertizează că o eventuală pace în Ucraina care nu ar echivala cu o înfrângere clară a Rusiei ar putea crește riscurile pentru Europa. „Dacă Rusia devine mai încrezătoare și mai îndrăzneață, acest lucru crește riscurile pentru noi”, a spus Rosin, chiar și în scenariul unui armistițiu sau al unui conflict înghețat.

Miza reînarmării

El a atras atenția și asupra eforturilor Moscovei de a frâna reînarmarea Europei, inclusiv prin mesaje „liniștitoare” și influență politică. „Scopul este să creeze diviziuni în societate și să pună presiune pe factorii de decizie”, a afirmat oficialul estonian.

Menținerea actualului nivel de securitate nu este garantată automat, iar respectul Rusiei față de NATO trebuie susținut pe termen lung, a avertizat șeful serviciilor de informații externe ale Estoniei.

„Rusia încă respectă NATO. Sarcina noastră este să ne asigurăm că o va face și peste un an, cinci sau zece ani”, a spus Rosin, subliniind că acest obiectiv presupune investiții constante în apărare din partea Estoniei, a Uniunii Europene și a NATO.