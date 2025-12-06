Prima pagină » Știri externe » Un martor într-o anchetă privind infracțiunile din sistemul judiciar din Africa de Sud a fost împușcat mortal

Un martor dintr-o anchetă de mare amploare privind criminalitatea și corupția din sistemul judiciar din Africa de Sud a fost împușcat mortal vineri seară, la doar câteva săptămâni după ce l-a implicat pe un șef al poliției municipale, au declarat anchetatorii.
06 dec. 2025

Comisia judiciară, condusă de un fost judecător al Curții Constituționale, a fost înființată de președintele Cyril Ramaphosa pentru a investiga acuzațiile explozive ale unui ofițer de poliție superior care ar fi legat politicienii de bande criminale, potrivit France 24.

Identitatea martorului ucis vineri fusese un secret bine păzit.

Comisia a început audierile publice la mijlocul lunii septembrie, iar martorul și-a depus mărturia cu ușile închise luna trecută.

Cu numele de cod Martorul D, acesta tocmai sosise la domiciliul său dintr-o suburbie la est de Johannesburg, în jurul orei 20:30 (18:30 GMT), vineri, când a fost împușcat, a declarat reporterilor comisarul interimar de poliție din Gauteng, Fred Kekana.

„Era pe punctul de a deschide poarta când a fost împușcat. Soția nu a fost rănită”, a spus Kekana, adăugând că atacatorii au fugit după ce au tras două focuri de armă.

Nu s-au efectuat arestări, dar camerele de supraveghere din apropiere au surprins vehiculul suspectat de a fi fugit, a adăugat el.

Martorul D a mărturisit în noiembrie că Julius Mkhwanazi, șeful adjunct al Departamentului de Poliție Metropolitană Ekurhuleni (EMPD), suspendat din funcție, i-a ordonat să se debaraseze de cadavrul unui suspect care a murit în custodia poliției în 2022.

Temându-se pentru viața sa, fostul ofițer EMPD și proprietarul unei firme de securitate private a declarat că s-a conformat ordinului și a aruncat cadavrul într-un baraj.

Africa de Sud, cea mai industrializată națiune a continentului, se confruntă cu criminalitate și corupție înrădăcinate, alimentate de rețele organizate.

Aproximativ 63 de persoane au fost ucise în fiecare zi între aprilie și septembrie, potrivit datelor poliției.

