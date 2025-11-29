Prima pagină » Știri externe » Poliția sud-africană a arestat patru bărbați care plănuiau să lupte pentru Rusia

Poliția sud-africană a arestat patru bărbați care plănuiau să lupte pentru Rusia în războiul din Ucraina. Legea din Africa de Sud le interzice cetățenilor să se alăture unor armate străine fără autorizație. Numeroși africani au fost ademeniți în zona de război cu promisiunea unor contracte profitabile.
Sursa foto: Murat Yolcu / Anadolu Agency
29 nov. 2025, 16:21, Politic

Poliția sud-africană a anunțat că a arestat patru bărbați care se îndreptau spre Rusia. Ei sunt suspectați că au fost recrutați pentru a lupta în armata rusă pe frontul ucrainean, potrivit Reuters.
Bărbații au fost opriți vineri la poarta de îmbarcare a aeroportului din Johannesburg, a transmis poliția.

„Arestările au urmat unui pont de la (poliția aeroportului din Johannesburg) cu privire la patru bărbați care se îndreptau spre Rusia prin Emiratele Arabe Unite. O anchetă preliminară a dezvăluit că o femeie sud-africană ar fi facilitat călătoria și recrutarea acestor persoane în armata Federației Ruse”, a dezvăluit unitatea de poliție de elită, sâmbătă, într-un comunicat.
Cei patru suspecți urmează să apară în instanță luni, sub suspiciunea de încălcare a Legii privind reglementarea asistenței militare străine.

Anchete în Africa de Sud privitoare la mercenari

Cu câteva săptămâni înainte, autoritățile au anunțat că alți 17 bărbați sud-africani sunt blocați în Ucraina după ce au fost ademeniți să se alăture forțelor mercenare cu promisiunea unor contracte profitabile. Ei au cerut ajutor pentru a fi evacuați.

Conform legislației sud-africane, este ilegal ca proprii cetățeni să ofere asistență militară guvernelor străine sau să lupte alături de armate străine fără autorizație.

Președintele Africii de Sud, Cyril Ramaphosa, a ordonat o anchetă cu privire la modul în care cei 17 bărbați au ajuns să lupte în Ucraina, în contextul eforturilor continue de a-i aduce acasă.

Poliția a mai anunțat că o va investiga pe Duduzile Zuma-Sambudla, fiica fostului președinte sud-african Jacob Zuma, care a fost acuzată de sora sa vitregă că ar fi fost implicată în atragerea acestor bărbați în Rusia sub pretexte false.