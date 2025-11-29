Poliția sud-africană a arestat patru bărbați care plănuiau să lupte pentru Rusia

Poliția sud-africană a anunțat că a arestat patru bărbați care se îndreptau spre Rusia. Ei sunt suspectați că au fost recrutați pentru a lupta în armata rusă pe frontul ucrainean, potrivit Reuters.

Bărbații au fost opriți vineri la poarta de îmbarcare a aeroportului din Johannesburg, a transmis poliția.

„Arestările au urmat unui pont de la (poliția aeroportului din Johannesburg) cu privire la patru bărbați care se îndreptau spre Rusia prin Emiratele Arabe Unite. O anchetă preliminară a dezvăluit că o femeie sud-africană ar fi facilitat călătoria și recrutarea acestor persoane în armata Federației Ruse”, a dezvăluit unitatea de poliție de elită, sâmbătă, într-un comunicat.

Cei patru suspecți urmează să apară în instanță luni, sub suspiciunea de încălcare a Legii privind reglementarea asistenței militare străine.

Anchete în Africa de Sud privitoare la mercenari

Cu câteva săptămâni înainte, autoritățile au anunțat că alți 17 bărbați sud-africani sunt blocați în Ucraina după ce au fost ademeniți să se alăture forțelor mercenare cu promisiunea unor contracte profitabile. Ei au cerut ajutor pentru a fi evacuați.

Conform legislației sud-africane, este ilegal ca proprii cetățeni să ofere asistență militară guvernelor străine sau să lupte alături de armate străine fără autorizație.

Președintele Africii de Sud, Cyril Ramaphosa, a ordonat o anchetă cu privire la modul în care cei 17 bărbați au ajuns să lupte în Ucraina, în contextul eforturilor continue de a-i aduce acasă.

Poliția a mai anunțat că o va investiga pe Duduzile Zuma-Sambudla, fiica fostului președinte sud-african Jacob Zuma, care a fost acuzată de sora sa vitregă că ar fi fost implicată în atragerea acestor bărbați în Rusia sub pretexte false.