Hong Kong deschide o anchetă condusă de un judecător după incendiul care a ucis 156 de persoane

„Pentru a evita din nou tragedii similare, voi înființa un comitet independent condus de judecători pentru a examina motivul din spatele cauzei și răspândirii rapide a incendiului și problemele conexe”, a spus marți, John Lee, liderul autorităților locale din Hong Kong.

Poliția a arestat 15 persoane suspectate de ucidere din culpă și 12 într-o anchetă de corupție, fără să fie specificat dacă există persoane care sunt investigate în ambele dosare.

Conform anchetei preliminare, în lucrările care erau efectuat la complexul rezidențiale au fost folosite materiale neconforme precum plase din plastic și spumă izolatoare care au alimentat flăcările și au permis incendiului să se extindă rapid în șapte dintre cele opt turnuri ale complexului, locuite de peste 4.000 de oameni.

Incendiul a readus în atenție avertismentele neglijate ale locatarilor, care semnalaseră încă din 2024 riscuri legate de materialele folosite în renovări.

Testele efectuate acum arată că plasa folosită pentru acoperirea schelelor nu îndeplinea standardele ignifuge, iar spuma izolatoare a contribuit la amplificarea dezastrului. În plus, sistemele de alarmă ale complexului funcționau defectuos în momentul izbucnirii incendiului.

În urma tragediei, aproape 1.500 de persoane în locuințe temporare, iar alte sute au fost cazate în hosteluri și hoteluri.