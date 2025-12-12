Prima pagină » Știri externe » Liderul Hong Kongului afirmă că ancheta privind incendiul se va încheia în termen de nouă luni

Autoritățile din Hong Kong au anunțat vineri accelerarea procedurilor pentru finalizarea, în maximum nouă luni, a anchetei independente privind incendiul devastator care a provocat cel puțin 160 de morți și a lăsat mii de oameni fără adăpost.
12 dec. 2025

Declarația a fost făcută de liderul administrației, John Lee, la mai bine de două săptămâni după ce flăcările au cuprins șapte blocuri rezidențiale înalte din districtul Tai Po, situat în apropierea graniței cu China continentală.

Comisie independentă pentru investigarea cauzelor

Guvernul a înființat o comisie independentă, condusă de judecătorul David Lok, președintele Comisiei pentru Afaceri Electorale, cu mandatul de a analiza cauzele incendiului și de a identifica eventuale disfuncționalități sistemice din industria construcțiilor, scrie Reuters.

Comisia va verifica existența unor conflicte de interese, a posibilelor acțiuni de coluziune și a fenomenelor de trucare a licitațiilor în procesul de atribuire a contractelor pentru renovări și dezvoltări imobiliare.

Materiale de construcție substandard, în centrul investigației

Primele concluzii ale autorităților indică faptul că materialele de construcție neconforme, utilizate în lucrările de renovare ale ansamblului rezidențial, au alimentat propagarea rapidă a incendiului care a durat aproape două zile.

Comunitatea locală și familiile victimelor și-au exprimat indignarea față de lipsa de supraveghere și față de posibilele nereguli din sectorul construcțiilor.

Reforme instituționale și anchete penale

John Lee a afirmat că executivul va colabora cu legislativul local pentru a promova reforme instituționale menite să îmbunătățească controlul asupra industriei.

În paralel, autoritățile au declanșat investigații penale și anticorupție pentru a clarifica rolul actorilor implicați și pentru a restabili încrederea publică.

Lee i-a lăudat pe membrii comisiei pentru responsabilitatea asumată și angajamentul lor față de comunitate.

