Panică într-un avion Cathay Pacific: Un pasager a încercat să deschidă ușa în timpul zborului Boston – Hong Kong

Zborul CX811, operat de Cathay Pacific și efectuat pe ruta Boston – Hong Kong în data de 10 decembrie, a fost marcat de un moment tensionat. Potrivit companiei, un pasager ar fi manifestat un comportament suspect, încercând să manipuleze o ușă a aeronavei în timpul zborului. Membrii echipajului au intervenit prompt, au securizat zona și au verificat starea ușii.

Cathay Pacific a declarat că nu au existat răniți, iar zborul și-a continuat parcursul fără incidente suplimentare, aterizând în siguranță joi dimineață.

Reacția companiei Cathay Pacific și măsurile luate

„Siguranța pasagerilor și a echipajului este prioritatea noastră absolută”, au precizat reprezentanții Cathay Pacific într-un comunicat. Echipajul a raportat situația autorităților competente, iar poliția din Hong Kong a preluat cazul imediat după sosirea aeronavei.

Ulterior, poliția a confirmat reținerea unui cetățean din China continentală, în vârstă de 20 de ani, suspectat de încălcarea Ordonanței privind Securitatea Aviației, infracțiune gravă conform legislației locale, scrie Reuters.

Anchetă în desfășurare

Autoritățile investighează în prezent detaliile incidentului și comportamentul pasagerului. Motivele sale nu au fost comunicate, însă astfel de situații sunt tratate cu maximă seriozitate în domeniul aviației internaționale. Compania aeriană și-a exprimat aprecierea față de profesionalismul echipajului, subliniind promptitudinea reacției acestuia.

Deși, din cauza presurizării, ușile unui avion nu pot fi deschise în timpul zborului, astfel de tentative creează panică și pot afecta ordinea la bord. În mod obișnuit, aceste incidente determină deschiderea unor anchete penale și atrag sancțiuni severe.