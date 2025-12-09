Aeroportul din Creta își reia activitatea după protestele fermierilor

Oficiali ai aviației din Grecia au anunțat că zborurile de pe și către aeroportul Heraklion, de pe insula Creta. Activitatea a fost perturbată de fermierii care protestau intarzierile la plata subvențiilor din fondurile europene.

Activitatea fusese perturbată luni, când un grup de fermieri a pătruns pe pista aeroportului după ce a reușit să treacă de cordoanele poliției.

Protestele fermierilor sunt alimentate de întârzierile în plata subvențiilor agricole finanțate de UE. Plățile au fost suspendate temporar de guvern pe fondul unui scandal de fraudă și spălare de bani descoperit de Parchetul European.

Scandaul a dus la demisia a cinci miniștrii și la închiderea treptată a agenției responsabile cu gestionarea subvențiilor.