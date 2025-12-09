Prima pagină » Știrile zilei » Aeroportul din Creta își reia activitatea după protestele fermierilor

Aeroportul din Creta își reia activitatea după protestele fermierilor

Aeroportului internațional Nikos Kazantzakis din Heraklion, Creta, a reluat traficul aerian marți dimineața după ce fermierii care protestau au blocat terminalul și pista aeroportului, notează Reuters.
Aeroportul din Creta își reia activitatea după protestele fermierilor
Radu Mocanu
09 dec. 2025, 11:40, Știri externe

Oficiali ai aviației din Grecia au anunțat că zborurile de pe și către aeroportul Heraklion, de pe insula Creta. Activitatea a fost perturbată de fermierii care protestau intarzierile la plata subvențiilor din fondurile europene. 

Activitatea fusese perturbată luni, când un grup de fermieri a pătruns pe pista aeroportului după ce a reușit să treacă de cordoanele poliției. 

Protestele fermierilor sunt alimentate de întârzierile în plata subvențiilor agricole finanțate de UE. Plățile au fost suspendate temporar de guvern pe fondul unui scandal de fraudă și spălare de bani descoperit de Parchetul European. 

Scandaul a dus la demisia a cinci miniștrii și la închiderea treptată a agenției responsabile cu gestionarea subvențiilor. 

 

Recomandarea video

Dezvăluirile specialiștilor care au studiat scrisorile lui Vlad Țepeș
G4Media
Ce este taxa de cogenerare și cum vor crește facturile la energie în ianuarie 2026
Gandul
Delia nu a mai cântat, scandalul a explodat! S-a semnalat și o dispariție misterioasă. Românii din Diaspora fac acuzații dure și își vor banii înapoi!
Cancan
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport
Șeful Poliției Locale Drobeta-Turnu Severin, Nicolae Micșoniu, face profituri de milioane din contractele cu statul. Ce afaceri are în portofoliu
Libertatea
Cele 2 electrocasnice care ne „rup” cel mai mult la bani în luna decembrie. Cât curent consumă și câți lei plătim pentru aceste două aparate
CSID
Schimbul de ulei la 7.500 km? Situația în care producătorii cer intervale mai dese
Promotor