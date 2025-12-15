Ministerul Transporturilor: Curând, foarte curând, în trafic, încă 50 de km din Autostrada Moldovei A7

Proiectul cofinanțat din fonduri europene a intrat „în zona ultimelor lucrări și a pregătirilor pentru deschiderea traficului”, a transmis luni Ionel Scrioșteanu.

Este vorba despre tronsonul Focșani – Adjud Nord, în continuarea secțiunii Buzău – Focșani, deschisă traficului anul trecut.

Odată cu deschiderea acestui tronson, traficul de tranzit va fi scos și din municipiul Adjud, iar șoferii vor beneficia de o circulație mai rapidă și mai sigură, a explicat secretarul de stat.

După deschidere se va putea circula fără întrerupere pe Autostrada A7 între Ploiești și Adjud, pe aproximativ 196 km, și va fi o conexiune rutieră rapidă de aproape 240 km între București și Adjud.

„În șantier se mai desfășoară următoarele lucrări: asfaltări pe ultimele 2 pasaje peste autostradă (restul sunt deja asfaltate), montarea ultimelor rosturi de dilatație la pasaje, montarea parapetelor mediane și marginale în zona pasajelor, a nodurilor rutiere și în zonele de acces în șantier, realizarea semnalizării verticale și orizontale pe ultimele sectoare, alte lucrări necesare pentru siguranța circulației, finalizarea lucrărilor de montare a panourilor fonoabsorbante, lucrări și teste la sistemul ITS, lucrări la sistemul de iluminat și testarea acestuia”, a scris Ionel Scrioșteanu.

Lucrări vor fi și după deschiderea circulației

Unele lucrări vor continua și după deschiderea sectorului. Este vorba despre „finalizarea scurgerilor apelor, profilarea drumurilor de întreținere, realizarea lizierei și plantarea arborilor de-a lungul autostrăzii, lucrări la parcări și spații de servicii.”

Pe șantier se află 2.874 de muncitori, 592 de șoferi pe 296 de autobasculante (în 2 schimburi) și 365 de utilaje.

„Chiar dacă în ultima perioadă vremea a fost nefavorabilă, în cea mai mare parte a timpului, mobilizarea constructorului și a tuturor celor implicați face posibil ca, în curând, foarte curând, acest tronson să fie deschis circulației publice”, a precizat Scrioșteanu.