Ministerul Transporturilor: Curând, foarte curând, în trafic, încă 50 de km din Autostrada Moldovei A7

Proiectul cofinanțat din fonduri europene a intrat „în zona ultimelor lucrări și a pregătirilor pentru deschiderea traficului”, a transmis luni Ionel Scrioșteanu.
Este vorba despre tronsonul Focșani – Adjud Nord, în continuarea secțiunii Buzău – Focșani, deschisă traficului anul trecut.
Odată cu deschiderea acestui tronson, traficul de tranzit va fi scos și din municipiul Adjud, iar șoferii vor beneficia de o circulație mai rapidă și mai sigură, a explicat secretarul de stat.
După deschidere se va putea circula fără întrerupere pe Autostrada A7 între Ploiești și Adjud, pe aproximativ 196 km, și va fi o conexiune rutieră rapidă de aproape 240 km între București și Adjud.
„În șantier se mai desfășoară următoarele lucrări: asfaltări pe ultimele 2 pasaje peste autostradă (restul sunt deja asfaltate), montarea ultimelor rosturi de dilatație la pasaje, montarea parapetelor mediane și marginale în zona pasajelor, a nodurilor rutiere și în zonele de acces în șantier, realizarea semnalizării verticale și orizontale pe ultimele sectoare, alte lucrări necesare pentru siguranța circulației, finalizarea lucrărilor de montare a panourilor fonoabsorbante, lucrări și teste la sistemul ITS, lucrări la sistemul de iluminat și testarea acestuia”, a scris Ionel Scrioșteanu.
Unele lucrări vor continua și după deschiderea sectorului. Este vorba despre „finalizarea scurgerilor apelor, profilarea drumurilor de întreținere, realizarea lizierei și plantarea arborilor de-a lungul autostrăzii, lucrări la parcări și spații de servicii.”
Pe șantier se află 2.874 de muncitori, 592 de șoferi pe 296 de autobasculante (în 2 schimburi) și 365 de utilaje.
„Chiar dacă în ultima perioadă vremea a fost nefavorabilă, în cea mai mare parte a timpului, mobilizarea constructorului și a tuturor celor implicați face posibil ca, în curând, foarte curând, acest tronson să fie deschis circulației publice”, a precizat Scrioșteanu.