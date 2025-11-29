Atac devastator în Kiev. Două persoane au murit și alte zeci au fost rănite după lovituri cu rachete și drone

Două persoane au murit, iar alte 27 au suferit răni, inclusiv un copil, în urma unui atac cu rachete și drone lansat de Rusia asupra Kievului în noaptea de 29 noiembrie, potrivit autorităților locale.

Mai mulți jurnaliști din partea agenției de presă Kyiv Independent au relatat că au auzit explozii la scurt timp după ora 01:00, ora locală. În acel moment, drone au apărut pe cer exact când autoritățile au transmis avertizări pentru un atac combinat cu proiectile și drone.

Detonările au continuat pe tot parcursul nopții, iar atacul a durat mai multe ore.

Alertele aeriene au pornit în întreaga țară încă de la începutul nopții, în condițiile în care Rusia a lansat zeci de rachete și sute de drone spre capitală.

O nouă serie de lovituri a avut loc în jurul orei 07:00, ora locală, când forțele rusești au trimis din nou zeci de rachete spre Kiev, inclusiv modele hipersonice Kinzhal.

Autoritățile locale au raportat distrugeri în cel puțin șase zone ale orașului, inclusiv în clădiri cu mai multe etaje din districtele Sviatoshynskyi, Dniprovskyi, Darnytskyi, Shevchenkivskyi și Solomyanskyi.

În zonele Dniprovskyi și Shevchenkivskyi, apartamente de la etajele superioare au fost distruse, iar în districtele Sviatoshynskyi și Solomyanskyi au avut loc distrugeri între etajele 1 și 3 ale unor clădiri.

Cel puțin șase imobile de locuit au luat foc, conform datelor oficiale.

O victimă bărbat a fost scoasă din ruine în districtul Sviatoshinskyi, a anunțat șeful Administrației Militare din Regiunea Kiev, Tymur Tkachenko.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a scris pe Telegram că cel puțin 17 dintre răniți au ajuns la spital. Un copil a fost rănit în districtul Shevchenkivskyi, a adăugat Tkachenko.

Au urmat apoi întreruperile de energie în mai multe zone ale orașului, după atacurile de la ora 07:00.

Primarul Klitschko a anunțat că partea de vest a Kievului a rămas fără electricitate și a precizat că echipele de urgență se ocupă de restabilirea alimentării.

El a mai spus și că este o presiune scăzută a apei în clădirile de pe malul drept al capitalei.

În regiunea Kiev, la periferia orașului, două persoane au fost rănite în urma atacului. O clădire de locuințe cu nouă etaje din Brovary a suferit avarii, potrivit guvernatorului Mykola Kalyshnyk.

Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei a transmis că mai multe case și 20 de garaje din regiune au fost avariate.