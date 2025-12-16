Prima pagină » Știrile zilei » Parlamentarii israelieni avansează un proiect de lege care ar tăia apa și electricitatea pentru clădirile UNRWA

Parlamentarii israelieni avansează un proiect de lege care ar tăia apa și electricitatea pentru clădirile UNRWA

Comisia pentru Afaceri Externe și Apărare din parlamentul israelian a votat marți, avansarea unui proiect de lege care prevede interzicerea furnizării de apă și electricitate și permite confiscarea clădirilor deținute de UNRWA, notează The Times of Israel.
Parlamentarii israelieni avansează un proiect de lege care ar tăia apa și electricitatea pentru clădirile UNRWA
Sursa foto: Hepta
Radu Mocanu
16 dec. 2025, 13:31, Știri externe

Proiectul de lege, adoptat de comisie în unanimitate, interzice furnizorilor de utilități să ă asigure apă sau electricitate clădirilor deținute sau operate de UNRWA. De asemenea, noua legislație ar permite autorităților să confiște clădirile agenției ONU din Ierusalim, închiriate de la stat, fără să fie necesare proceduri administrative suplimentare. 

Agenția ONU pentru Ajutorarea Refugiaților Palestinieni din Orientul Apropiat (UNRWA) oferă servicii de educație, sănătate și asistență umanitară pentru refugiații palestinieni, însă autoritățile israeliene consideră că instituția ar susține activitățile grupării Hamas. 

Israelul a interzis însă activitatea agenției pe teritoriul său, acuzând-o că incită la violență și susținând că unii dintre angajații săi ar fi participat la atacul Hamas din 7 octombrie 2023, iar deputatul Boaz Bismuth, care este și președintele Comisiei, a transmis: „Angajații UNRWA au fost parteneri deplini în masacrul comis împotriva noastră pe 7 octombrie – nu doar au ajutat, ci au condus răul, au ucis și au răpit. Ani de zile, UNRWA s-a dat drept agenție de ajutor umanitar, când în practică este o ramură a Hamas”. 

 

